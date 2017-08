Bordeaux acerta com Ludogorets e confirma contratação de Jonathan Cafu, ex-São Paulo

Foto: Miguel Medina/AFP/Getty Images

O Bordeaux terá mais um brasileiro em seu elenco. Além de Malcom e Otávio, contratado recentemente junto ao Atlético-PR, a equipe francesa acertou a contratação de Jonathan Cafú. O acordo entre os Girondins e o Ludogorets aconteceu neste terça-feira (8).

Ex-São Paulo, Jonathan compareceu ao treinamento do clube búlgaro apenas para se despedir dos companheiros. O valor da negociação, de acordo com a imprensa francesa, será de 7,5 milhões de euros, além de bonificação por metas alcançadas. O vínculo do brasileiro será por quatro temporadas.

"O FC Girondins de Bordeaux tem o prazer de informar que um acordo foi alcançado com o clube búlgaro PFC Ludogorets Razgrad para a transferência de Jonathan Renato Barbosa, conhecido como Cafu. Transferência sujeita a exame médico antes da assinatura de todos os documentos administrativos", informou o clube francês em nota oficial.

Cafú começou na base do Rio Claro, passou por Desportivo Brasil, Boavista, XV de Piracicaba e Capivariano. Em 2014, atuou por 33 partidas pela Ponte Preta. No ano seguinte foi contratado pelo São Paulo. Fez apenas 12 jogos com a camisa do tricolor e foi vendido ao Ludogorets Razgrad por 2,2 milhões de euros.

No futebol búlgaro, o ponta direita realizou 71 jogos e anotou 21 gols. Ele atuou nas seis partidas do clube na fase de grupos da Uefa Champions League 2016/17, onde inclusive enfrentou o Paris Saint-Germain. O clube da capital francesa venceu a ida por 3 a 1 e depois houve um empate em 2 a 2. Cafú anotou dois gols, contra Arsenal e Basel.