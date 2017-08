Volante Otávio é apresentado pelo Bordeaux e projeta longa carreira na Europa

Foto: Divugação/ Bourdeux

O volante Otávio, de 23 anos, foi oficializado pelo Bordeaux. O jovem jogador, que brilhou no Atlético-PR, assinou o contrato de quatro temporadas com o clube francês e já está a disposição do técnico Jocelyn Gourvennec. A apresentação aconteceu nesta terça-feira (8).

A negociação entre o clube francês e o Atlético-PR não foi rápida e a venda girou em torno de 7,5 milhões de euros (R$ 27 milhões). Otávio estreou nos profissionais do Furacão em 2014, aos 20 anos. De lá para cá, disputou 155 jogos e marcou três gols. Porém, a maior virtude do volante é no passe e na marcação. No Brasileirão, Otávio tem média de 93% de passes certos e 2,5 desarmes certos por jogo segundo o Footstats.

Na nota oficial onde anuncia o jogador, o Bourdeaux não poupou elogios para Otávio: "Otávio junta-se aos Girondins determinados a levar sua carreira ao próximo nível. Ele é um meio-campista defensivo com um presente comprovado para ganhar a bola, bem como uma técnica de passagem precisa. Estamos muito satisfeitos por ter assegurado os serviços deste talentoso jovem jogador nas próximas quatro temporadas, e desejamos-lhe o melhor no lendário azul marinho e branco".

Em entrevista coletiva concedida no CT do Bordeaux, Otávio comentou a expectativa de estrear no futebol europeu: "O Bordeaux foi o primeiro clube que abriu as portas para mim na Europa. Venho muito motivado e feliz para que possa fazer o meu melhor, mostrar o meu trabalho e sair daqui com as portas abertas, sempre mostrando que tenho qualidade para ajudar o clube da melhor maneira possível. Pretendo ter uma carreira longuíssima na Europa e crescendo com o Bordeaux."

Na primeira rodada da Ligue 1, o Bordeaux empatou em 2 a 2 com o Angers, fora de casa. No sábado (12), a equipe encara o Metz.

Natural de Maceió, Otávio encontrará um elenco com alguns jogadores experientes, como Jérémy Toulalan, Jaroslav Plasil, Younousse Sankharé e Benoit Costil. Mas que também conta com os jovens Mauro Arambarri, Valentín Vada, Laborde e Thomás Touré.