Saint-Étienne anuncia contratação do lateral-esquerdo Gabriel Silva, ex-Palmeiras

Todo dia um brasileiro diferente na Ligue 1. Nesta quarta-feira (9), o Saint-Étienne anunciou a contratação do lateral-esquerdo Gabriel Silva. Natural de Piracicaba, o jogador assinou contrato até 2020 com o maior campeão da primeira divisão da França. Ele terá como companheiro o meio-campista Hernani, ex-Atlético PR e Zenit.

Gabriel concedeu entrevista coletiva ao site do clube. Ao lado dos mandatários e do técnico, ele assinou contrato. O lateral destacou a fama da torcida verde: “Quando eu soube que o Saint-Étienne estava interessado em mim, eu não hesitei. Quero ajudar o clube a chegar o mais alto possível. Os torcedores do Saint-Étienne são conhecidos por serem muito vibrantes e estarem sempre por trás de sua equipe apoiando.”

“Eu quero fazer o meu melhor para viver de acordo com as expectativas criadas. O campeonato italiano me ajudou a progredir defensivamente, porque no Brasil os jogadores que atuam na minha posição são utilizados principalmente para o ataque”, disse o novo camisa 11 do ASSE.

O jogador de 26 anos começou na base do Rio Claro em 2007. Um ano depois foi contrato pelo Palmeiras, onde atuou desde o sub-17 até o time B. Seu grande destaque foi na Copa São Paulo em 2010.

Promovido ao time principal, o lateral ficou no alviverde até novembro de 2011, quando foi contratado pelo Granada por quatro milhões de euros. Logo foi emprestado ao Novara, mas retornou ao time espanhol. A Udinese comprou o jogador em 2012. Gabriel foi emprestado ao Carpi, Genoa e ao próprio Granada.

Roland Romeyer, presidente do Saint-Étienne, comentou a contratação do seu mais novo jogador: “Gabriel Silva jogou em dois dos principais campeonatos europeus, o Calcio e La Liga. Ele sabe qual a exigência do mais alto nível. Estamos satisfeitos com a evolução da nossa janela de transferências. Nossa força de trabalho está cada vez melhor.”

Na estreia da Ligue 1, o Saint-Étienne venceu o Nice por 1 a 0. A próxima partida da equipe será contra o Caen, fora de casa, no sábado (12).