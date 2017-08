Mbappé tem acordo com PSG para se tornar segundo jogador mais caro do mundo, diz jornal

Foto: Franck Fife/AFP/Getty Images

O Paris Saint-Germain abalou as estruturas do futebol mundial com a contratação de Neymar, mas o clube não pretende parar de reforçar seu milionário elenco. O jornal espanhol Marca cravou nesta quinta-feira (10) que o PSG acertou com Kylian Mbappé, jovem revelação do futebol francês, campeão da Ligue 1 com o Monaco.

A publicação informa que está tudo acertado entre as partes, inclusive com o time do principado, restando apenas o envio de documentos para a efetivação da transação. A compra de Mbappé será feita em duas etapas. Em um primeiro momento, custará 160 milhões de euros ao PSG. Depois, mais 20 milhões referentes a desempenho, bônus e premiação.

Caso a transferência seja oficializada e os valores confirmados, Mbappé se tornaria a segunda maior contratação do futebol, justamente atrás de Neymar, que custou 222 milhões de euros. Semana passada, o L’Equipe informou que o francês de 18 anos teria informado ao Monaco sua intenção de deixar o clube.

O impossível está a um passo de se concretizar. O acordo é total e não há mais volta. Resta apenas a liberação por parte dos advogados para que o jogador assine o contrato - Marca

O Real Madrid negociava com o jogador e seus representantes, chegando a oferecer os mesmo 180 milhões do Paris Saint-Germain. Segundo o jornal Marca, o acordo entre espanhóis e monegascos estava bem encaminhado, mas com a oferta do PSG, a situação mudou. O pai de Mbappé convenceu o filho a mudar sua escolha e aceitar o salário astronômico em Paris, além de entrar neste projeto ambicioso encabeçado por Neymar.

Mesmo com duas grandes aquisições, o PSG tentará a compra do goleiro Oblak, do Atlético de Madrid. Tais movimentos geram questionamentos ao Fair Play Financeiro, que regulamenta as finanças dos clubes, fiscalizando se não houve gasto além daquilo que foi arrecadado por tal clube. Nasser Al-Khelaifi, entretanto, já disse que não há motivos para se preocupar com a entidade reguladora.

Campeão da Ligue 1, o jovem de 18 anos teve um segundo turno arrasador. Na temporada passada, foram 44 jogos e 26 gols por todas as competições. Com ele em campo, o time sofreu apenas cinco derrotas. Também foi campeão da Eurocopa Sub-19 em 2016.