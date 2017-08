Possível estreia de Neymar faz Guingamp bater recordes de credenciamento e público

Foto: Divulgação/ PSG

Uma semana após ser apresentado pelo Paris Sainti-Germanin, Neymar poderá estrear pelo clube francês. Após receber o pagamento da transação em sua conta, o Barcelona liberou o documento que faltava para a regularização do jogador. Com isso, Neymar deve debutar com a camisa do PSG no próximo domingo (13), às 16h (de Brasília), contra o Guingamp, pela Ligue 1.

Desde os primeiros rumores sobre a saída de Neymar do Barcelona, que veio a ser confirmada na última semana, Paris virou o centro das atenções da imprensa esportiva internacional. Com o peso de contratação mais cara da história, o camisa 10 tem mobilizado o interesse não só da mídia e dos torcedores do PSG, mas de todos os apaixonados pelo futebol como um todo.

A provável estreia de Neymar fez o Guimgamp bater o recorde de pedidos de credenciamento para o jogo deste domingo. O clube rubro-negro recebeu 200 pedidos, enquanto a tribuna de imprensa suporta 80 jornalistas. Outro recorde está garantido, só que nas arquibancadas, foi o que informou o clube do noroeste francês nesta sexta-feira através de suas redes sociais.

O Stade du Roudourou tem capacidade para 18.465 torcedores, embora a cidade que leva o mesmo nome do clube tenha apenas 7.235 habitantes. Na temporada 2016/2017, o Guingamp teve média de 14.804 pagantes em seus jogos pela Ligue 1. Todos os ingressos para este jogo com o PSG já foram vendidos há uma semana. O recorde de público é 18.363, contra o próprio PSG, em 2013.

Foto: Reprodução / Twitter

Técnico do PSG, Unai Emery, disse esperar um bom jogo em Guingamp. Na última temporada, o time parisiense foi derrotado por 2 a 1 pelo clube da região da Bretanha:“Este é um bom duelo, fora, contra uma equipe que empurra um monte em seu estádio, que está bem preparada. É um time físico, mas também a qualidade. É por isso que será um bom jogo contra nós e para Neymar, se ele puder jogar.

Falei com ele esta semana porque a preparação mental também é importante. Eu disse a ele que conheço bem o Campeonato Espanhol, hoje eu sei melhor do Campeonato da França, há semelhanças. É difícil vencer fora. Cada jogo é jogado em estádios cheios”, disse em entrevista coletiva.