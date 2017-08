Sem Sneijder e Balotelli, Nice é derrotado pelo Troyes e segue com sequência negativa na Ligue 1

Na estreia de Saint-Maximin, o Nice perdeu por 2 a 1 para o Troyes. Os gols foram anotados todos na segunda etapa. Pelo lado visitante, Adama Niane e Saif-Eddine Khaoui. Alessandre Pléa descontou. A partida não contou com a presença de Mario Balotelli, que se recupera de uma lesão muscular, e Wesley Sneijder.

O triunfo coloca o time azul na primeira colocação com quatro pontos. O jogo foi o primeiro da segunda rodada da Ligue 1. Apesar da derrota, o Nice fica fora da zona de rebaixamento no momento está com a pontuação zerada e duas derrotas sofridas e aguarda os resultados do fim de semana.

O Nice volta suas atenções para o duelo na Itália diante o Napoli pela primeira rodada de playoffs da Uefa Champions League, quarta feira (16). Em seguida duelará no sábado (19), às 15h, na Allianz da Riviera, diante do Guingamp.

O Troyes, por sua vez, recebe o Nantes no próximo sábado sexta-feira (19), às 14h, no Stade de l'Aube.

Jogando em casa, o Nice começou apostando na correria, principalmente através do estreante da noite, Saint-Maximin. Porém, o excesso de erros de passe e euforia atrapalhavam o rugro-negro. Por outro lado o Troyes não estava morto na partida e em aproximadamente 25 minutos quase entrou em vantagem, porém o bandeirinha assinalou impedimento no lance.

Na volta do segundo tempo a equipe da casa começava muito bem, com passes curtos e rápidos. Muito por conta de Maximin e principalmente o marfinense Jean Seri. Porém aos 62 minutos, Seri derrubou o francês Pierres Melou na grande área. Adama Niane chamou a responsabilidade pra si, converteu a cobrança e abriu a vantagem.

Dois minutos depois, após um chute forte de Maximin, Pléa desviou a bola para o fundo da rede empatante e deixando tudo igual.

O jogo continuou com ambas as equipes ameaçando, porém aos poucos o Troyes foi dominando o espaço rival e nos últimos cinco minutos Khoui recebeu e arrematou sem chances para o goleiro defender.