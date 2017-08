Ocampos marca no fim, Marseille bate Nantes e mantém 100% na Ligue 1

Prosseguindo com a segunda jornada da Ligue 1, o Olympique de Marseille viajou ao leste da França para enfrentar o Nantes, na tarde deste sábado (12) e retornará para o sul do país com os três pontos após vencer por 1 a 0, com gol marcado por Lucas Ocampos já se aproximando do apagar das luzes no Stade de la Beaujoire.

Os três pontos na bagagem deixa o time com a segunda posição até o momento, com 100% de aproveitamento em dois jogos disputados. A equipe tem os mesmos seis pontos que o Lyon, mas perde no saldo de gols (cinco contra quatro). O Nantes, por sua vez, contabiliza a sua segunda derrota no torneio e fica na lanterna do certame, sem ter vencido ou marcado gols até então.

Na próxima rodada, o Nantes jogará contra o Troyes, fora de casa, no sábado (19) às 15h, enquanto que o Olympique receberá no dia seguinte o Angers, às 12h. Porém, os comandados de Rudi García viajam para a Eslovênia no meio de semana, onde enfrentam o Domžale pela partida de ida dos playoffs da Uefa Europa League, na quinta-feira (17).

Durante o primeiro tempo, as duas equipes se mostraram bem ativas no ataque, com a balança pendendo mais para o lado do Marseille, que teve algumas boas oportunidades. Porém, apesar das boas tentativas dos times, as redes do estádio não chegaram a balançar na etapa inicial, sendo frustrante para os times àquela altura. Algo que chamou atenção nessa fase do jogo foi que o Nantes precisou fazer duas substituições, uma seguida da outra, por contusão, sendo uma aos 21 minutos e outra aos 25.

Na etapa final, em relação aos chutes ao gol, o Nantes começou melhor nesse quesito, tendo duas tentativas defendidas em 10 minutos de bola rolando. As tentativas dos donos da casa persistiram, embora elas tenham sumido por um tempo. Mais para o fim, o Marseille começou a tentar chegar ao gol da vitória, conquistado aos 42 minutos do segundo tempo, com Lucas Ocampos que acabou arrematando de muito próximo para o canto esquerdo, vencendo a partida para os visitantes no chute.