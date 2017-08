Monaco visita Dijon em busca da segunda vitória na Ligue 1

Em partida válida pela segunda rodada da Ligue 1, o modesto Dijon recebe o Monaco, atual campeão francês, ao meio-dia desse domingo (13). Na estreia, o Dijon foi goleado pelo Olympique de Marselha por 3 a 0, enquanto o time do principado sofreu, mas venceu o Toulouse em casa por 3 a 2.

Com os jogos já disputados na rodada, os donos da casa ocupam a 16ª colocação, e na próxima rodada enfrentarão o Rennes, no Roazhon Park. Já o time do Principado ocupa a 7ª posição e enfrentará o Metz, no Saintz-Symphorien, no próximo compromisso pela Ligue 1.

Pequeno, Dijon quer fazer história e vencer o atual campeão

Em uma cidade com menos de 155 mil habitantes, o Dijon jogará contra o Monaco, atual campeão francês, buscando a primeira vitória contra a equipe hoje comandada por Leonardo Jardim, e para se afastar da parte de baixo da tabela, principal objetivo da equipe na temporada 2017/18.

A estreia foi longe do ideal, mas não foi uma surpresa. Perder fora de casa para o Olympique de Marselha, uma das equipes mais tradicionais do país, está longe de ser um desastre. Porém, a goleada ligou o alerta na equipe comandada por Olivier Dall'Oglio.

Com os resultados da rodada até aqui, o Dijon ganhou duas posições e saiu da zona de rebaixamento. Porém, um tropeço contra o Monaco poderá recolocar a equipe entre os três últimos da tabela de classificação da Ligue 1.

Ainda com Mbappé, Monaco conta com brasileiros para bater um recorde

A equipe comandada por Leonardo Jardim vai até Dijon em busca do segundo triunfo no campeonato, e contará com Mbappé mesmo após informações de que o jovem atacante teria pedido para deixar o Monaco e ir para o rival Paris Saint-Germain. Mbappé será titular ao lado do colombiano Falcão Garcia.

Além deles, o atual campeão francês contará com a ajuda dos brasileiros Jorge, Fabinho e Jemerson. O zagueiro marcou um dos gols e o lateral-esquerdo deu uma assistência para Falcão na estreia. Os jogadores brasileiros são os trunfos de Jardim na busca pelo bicampeonato na Ligue 1.

Mantido como titular na estreia, João Moutinho falou sobre a partida de logo mais e sobre a possível quebra de recorde histórico da equipe na história da Ligue 1 (14 vitórias consecutivas): "Sim, existe a chance de alcançarmos o recorde em Dijon (14 vitórias consecutivas na Ligue 1). Mas será um jogo como qualquer outro. Será difícil, assim como todos os jogos fora de casa são. Nós daremos a todos para marcar uma vitória: essa é a nossa filosofia no Monaco. Nós sempre jogamos para vencer".