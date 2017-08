Após hat-trick diante do Dijon, Falcao García comenta situação de Mbappé no Monaco

Foto: Divulgação/Monaco

Neste domingo (13), o Monaco visitou o Dijon e goleou o time da casa pelo placar de 4 a 1. O destaque da partida foi o Radamel Falcao García, autor de 3 gols para o time do principado. Após a partida, o atacante colombiano declarou que, apesar do alvirrubro ter perdido jogadores importante para esta temporada, a equipe tem chances de brigar pelo título da Ligue 1.

"Estou muito feliz por ter marcado três gols na partida de hoje, ainda mais porque hoje é aniversário do meu filho e ele me pediu um gol de presente. Felizmente, eu pude dar este presente a ele. Perdemos jogadores muito importantes para esta temporada, porém tanto o clube quanto o treinador trabalharam muito bem para trazer novos atletas", avaliou.

Falcao aponta a manutenção de alguns jogadores como ponto fundamental para a evolução do Monaco durante a temporada: "O mais importante é que foi mantida a base do time campeão na temporada. Continuamos com a ambição do ano passado. Conforme o campeonato avançar, nosso time melhorará cada vez mais."

Perguntado sobre o destino de Kylian Mbappe, que hoje ficou no banco de reservas, e está envolvido em rumores de que trocará o Monaco pelo Paris Saint-Germain, Falcao García afirmou que não sabe nada a respeito do futuro do atacante francês e que esta é uma decisão que está nas mãos do clube monegasco.

"Não sei o porquê Mbappe ficou no banco, mas foi uma decisão da comissão técnica. O Monaco possui vários jogadores que interessam a grandes equipes europeias. Mas o importante é que a maturidade de cada jogador permita treinar e ganhar partidas com o máximo de concentração", comentou.

Falcao García também respondeu perguntas a respeito da chegada de Neymar ao futebol francês. O colombiano afirmou que espera que venham mais jogadores do nível do brasileiro para jogar a Ligue 1: "Neymar no Paris Saint Germain? É bom que tais jogadores venham para a França. Espero que mais jogadores do nível dele cheguem a Ligue 1."

O Monaco abrirá a próxima rodada do Campeonato Francês. O time do principado enfrentará o Metz fora de casa, na sexta-feira. Time do principado é o terceiro colocado com seis pontos.