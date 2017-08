Emery elogia equipe após vitória em estreia de Neymar: "Bons jogadores sempre se entendem"

Foto: Xavier Laine/Getty Images

A estreia de Neymar com a camisa do Paris Saint-German não podia ser melhor: em grande atuação, o brasileiro comandou a vitória da equipe por 3 a 0 em cima do Guingamp, anotando um gol e dando uma assistência para o companheiro Cavani.

Após a partida, o técnico da equipe da capital, Unai Emery, concedeu entrevista elogiando o espírito da equipe: "Nós continuamos com nossa ideia, que é controlar o jogo, com disciplina tática e talentos individuais. Hoje, durante os 90 minutos, a equipe superou a dificuldade contra uma equipe que se defendeu bem. Fechamos todas as transições do adversário, fomos pacientes e demos continuidade no campo com a nossa ideia de jogo com a bola: ter a posse e estar perto do gol".

O espanhol prosseguiu: "Quando marcamos o primeiro gol, após algumas boas chances na primeira metade, abrimos um pouco mais o jogo, e com o talento individual em uma disciplina tática coletiva, a equipe venceu por 3 a 0, fazendo um jogo completo. Estamos felizes, primeiro pela a vitória e, em seguida, em ter continuado no espírito que queremos".

Na mesma entrevista, Emery ainda enalteceu a qualidade do grupo: " Além de Neymar, Di María também acelerou o jogo. Precisamos dessas mudanças de ritmo contra adversários. Isso é algo que vamos continuar a trabalhar com todos os jogadores. E é importante que a equipe mantenha a pressão durante 90 minutos", disse o treinador, expondo outro motivo do sucesso em campo: "Nesta equipe também há vários bons jogadores, e quando bons jogadores estão em campo, eles se entendem uns com os outros".

Outro que falou ao microfone depois do apito final foi o volante Thiago Motta. O brasileiro naturalizado italiano celebrou a atuação do camisa 10 da Seleção: "Neymar é um jogador que pode nos ajudar e pode fazer a diferença. Nós vimos esta noite. Nós estamos apenas tentando encontrar o momento certo para dar-lhe a bola porque sabemos que ele pode fazer um passe decisivo, ele pode marcar, ele pode combinar com parceiros. Estamos todos felizes de ter um jogador este nível com a gente".

No entanto, o camisa 8 evitou comparar a nova estrela da agremiação com Zlatan Ibrahimovic. "Não podemos comparar (o Neymar) com Ibrahimovic. Eles são dois jogadores completamente diferentes. Zlatan fez sua história para PSG. Uma bela história. Hoje temos Neymar, um jogador com um nível excepcional. Temos a sorte. É um privilégio de jogar com grandes jogadores. Ontem foi Zlatan, agora é Neymar", disse.

O PSG volta a campo no próximo domingo (20). A equipe receberá o Toulouse às 16h.