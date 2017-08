Olympique empata com Domzale, mas leva pequena vantagem para a volta na UEL

O Olympique de Marseille quase deu um vexame na tarde desta quinta-feira (17). Com um gol de Morgan Sanson, a equipe francesa apenas empatou fora de casa com o desconhecido NK Domzale, da Eslovênia, em partida válida pelo jogo de ida dos playoffs da Uefa Europa League. O gol dos donos da casa foi marcado por Vetrih.

O jogo da volta será realizado daqui a exatamente uma semana, às 15h45. Antes disso, ambas as equipes entrarão em campo no dia 20 para a disputa de seus respectivos campeonatos nacionais. Enquanto o Domzale enfrenta o Aluminij, o Marseille recebe o Angers, no Velódrome.

Para a partida, o técnico do Marselha, Rudi Garcia, não contou com o baladado atacante Dimitry Payet, diagnosticado com um estresse nos ligamentos do joelho direito. Ele já não havia jogado a última partida da Ligue 1, contra o Nantes.

Logo no início do jogo, a pressão inicial do Domzale surtiu efeito: aos 12, Ibricic jogou para a área em cobrança de falta, Firer desviou levemente de cabeça e a ponta do pé do meia Vetrih foi o suficiente para vencer Mandanda e abrir placar para os donos da casa.

O Domzale parecia ignorar qualquer tipo de disparidade técnica entre ambos os times e partiu pra cima. Aos 14, Firer recebeu passe de Sirok, dominou dentro da área e chutou forte, exigindo grande defesa de Mandanda.

A equipe do brasileiro Luiz Gustavo só foi chegar com perigo ao gol adversário aos 34'. Thauvin arriscou chute de fora da área e o goleiro esloveno Milik defendeu com certa dificuldade, mandando para escanteio. Oito minutos depois, Sanson cruzou rasteiro para a entrada da área e Maxime Lopez arriscou de primeira, mas Milik impediu o gol novamente.

Na volta para o segundo tempo, o Domzale assustou mais uma vez. Firer recebeu sozinho na pequena área e, de cara com Mandanda, acabou pegando mal na bola e finalizando ao lado do gol.

No entanto, aos 62, o Marseille conseguiu furar a fortaleza eslovena. Thauvin correu com a bola em direção à área, limpou um marcador e deu passe açucarado para Sanson, que apenas teve o trabalho de deslocar Milik em chute cruzado para marcar o gol de empate dos franceses.

As duas equipes ainda assustaram antes do apito final. Logo após o segundo gol, Sanson recebeu de Germain e ajeitou de calcanhar para Cabella, que havia acabado de entrar. O francês chutou forte, mas no meio do gol, e Milik espalmou. O Domzale, por sua vez, quase marcou em chute de fora da área de Firer aos 80. Mandanda esticou as mãos, jogando para escanteio.