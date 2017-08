Show de Malcom, pintura de Fekir e seis gols: Lyon e Bordeaux empatam em jogo caótico

A segunda partida da terceira rodada da Ligue 1 2017/2018, reservou um grande jogo. No Stade de Lumières, o Lyon deixou a vitória escapar nos acréscimos, e empataram em 3 a 3 com o Bordeaux. Além disso, o time mandante deixou escapar a liderança do campeonato.

O brasileiro Malcom foi o destaque da partida com dois gols. Fekir, capitão do OL, abriu o placar com uma pintura do meio-campo. O lateral Tete e o camisa 10 Bertrand Traoré anotaram os outros gols do Lyon. Para os Girondins, Lerager também balançou as redes.

Com o resultado, o Lyon viu o Monaco - com nove - se isolar na liderança. Os gones ficaram com sete pontos, provisoriamente na vice-liderança. Já o Bordeaux segue na sexta posição, com 5 pontos. Na próxima rodada, o Lyon enfrentará o Nantes, no estádio La Beaujoire, enquanto o Bordeaux receberá o Troyes.

O heptacampeão francês começou com tudo e abriu 2 a 0 com 21 minutos, gols de Fekir - um golaço do meio-campo - e Kenny Tete. Porém, Sergi Darder complicou os donos da casa ao levar dois cartões amarelos em três minutos, e foi expulso aos 33. Com um a mais, o Bordeaux pressionou e chegou ao primeiro gol aos 38, com o atacante brasileiro Malcom, e a primeira etapa terminou assim.

Na segunda etapa, o Bordeaux partiu em busca do empate, porém não conseguiu transformar a pressão em gol, e viu Traoré marcar mais um belo gol, cobrando falta com perfeição, colocando o Lyon novamente com dois gols de vantagem, 3 a 1.

Enquanto a torcida dos donos da casa fazia a festa, os visitantes conseguiram buscar o empate de maneira heróica. Aos 43 minutos, a bola sobrou para Lerager, e o meia limpou Lopes para diminuir, 3 a 2. E aos 46, Malcom arriscou de longe e acertou o ângulo para marcar mais um golaço na partida, e dar números finais ao jogo em Lyon, 3 a 3.