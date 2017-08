Jogo PSG x Toulouse AO VIVO pela Ligue 1 (0-0)

Google Plus

Olá, internautas da VAVEL Brasil! Bem-vindos! Confira agora todas as informações de PSG x Toulouse ao vivo e em tempo-real. O último jogo da terceira rodada do Campeonato Francês.

O árbitro da partida será o francês Amaury Delerue. Assistentes: Bertrand Jouannaud e Frederic Cano. Quarto árbitro: Cedric dos Santos.

Unai Emery concedeu entrevista coletiva e rasgou elogios ao adversário deste domingo: "Na última temporada, o Toulouse tinha um jogo eficiente contra o nosso. Nesta temporada, nossa equipe ainda virá com uma mentalidade boa, muita motivação e desejo. Todas as equipes vêm aqui fazer um trabalho defensivo grande. O Toulouse também tem bons jogadores. Queremos continuar nosso progresso para melhorar e vencer".

O treinador relacionou 19 jogadores para a partida. Entre as ausências, a do brasileiro Lucas Moura (lesionado), Ben Arfa, Krychowiak e Serge Aurier (opções técnicas).

Um dia antes da partida, o técnico do Toulouse, Pascal Dupraz, surpreendeu ao esbanjar sinceridade sobre o plano de jogo da sua equipe. "Estamos indo a Paris para nos defender, acima de tudo. Iremos 'estacionar o ônibus', com certeza", disse, ressaltando que a superioridade do PSG não reside apenas em seu grande astro: "Esse jogo não é Toulouse versus Neymar. O PSG deve ganhar o Campeonato Francês e, acredito eu, chegar longe em âmbito europeu novamente".

A grande atração do duelo é, sem dúvidas, a presença de Neymar no Parque dos Príncipes. O novo camisa 10 do PSG, que já havia marcado em sua estreia contra o Guimgamp, na última rodada, jogará pela primeira vez diante de sua nova torcida.

Em toda a história, PSG e Toulouse se enfrentaram 62 vezes, com 33 vitórias do time da capital, 13 empates e 16 vitórias do Toulouse. Sendo 58 desses confrontos foram pelo Campeonato Francês. O último jogo entre as equipes foi um empate em 0 a 0, pela 26ª rodada na última edição doa Ligue 1.

Após duas rodadas, ambas as equipes vivem situações distintas dentro do torneio. O quarto colocado PSG tem 100% de aproveitamento até aqui, com seis pontos, podendo se tornar líder em caso de simples vitória. Já o Toulouse acumula uma vitória e uma derrota, estacionando na 12ª colocação.

Resultados da terceira rodada – Ligue 1

Sexta-feira (18)

Metz 0x1 Monaco



Sábado (19)

Lyon 3x3 Bordeaux

Saint-Etiénne 3x0 Amiens

Rennes 2x2 Dijon

Montpellier 1x1 Strasbourg

Troyes 0x1 Nantes

Nice 2x0 Guimgamp