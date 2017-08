Para alcançar a liderança, PSG enfrenta Toulouse na estreia de Neymar no Parc des Princes

Em partida que marca a estreia de Neymar no Parc des Princes, o Paris Saint-Germain enfrenta o Toulouse, neste domingo (20), às 16h (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Francês. Invicto na competição, o time parisiense vai em busca de mais uma vitória que pode valer liderança da competição.

+ Mais audiência e Ligue 1 na TV aberta: os impactos de Neymar no PSG para a imprensa brasileira

Contratação mais cara da história do futebol, Neymar foi apresentado aos torcedores do PSG há duas semanas, mas não pôde participar do jogo contra o Amiens, pois ainda não estava regularizado. Resolvida as pendências, o craque brasileiro estreou pelo clube francês na modesta cidade de Gingamp, contra o time local. Com um gol e uma assistência, o camisa 10 foi decisivo na vitória por 3 a 0, no último domingo.

(Foto: Divulgação / PSG)

Com uma derrota e uma vitória, o Toulouse é apenas o 11º colocado na tabela de classificação. Para o duelo contra o PSG, o TFC terá a volta dos defensores Issa Diop e Clément Michelin. Apresentado nesta semana, o atacante Max Gradel será a novidade no time roxo.

Em toda a história, PSG e Toulouse se enfrentaram 62 vezes, com 33 vitórias do time da capital, 13 empates e 16 vitórias do Toulouse. Sendo 58 desses confrontos foram pelo Campeonato Francês. Na última temporada, o clube roxo conseguiu um bom desempenho contra o time da capital: em casa, venceu por 2 a 0; já em Paris, empatou sem gols.

Thiago Silva projeta liderança "mais rápido possível"

Com um clima bastante descontraído, o PSG voltou aos treinamentos na quarta-feira (16), após a vitória sobre o Guigamp. O treinador espanhol Unai Emery comandou atividades físicas e táticas no CT Ooredoo. Em entrevista coletiva, o treinador pregou respeito ao Toulouse, adversário que não conseguiu superar na última temporada da Ligue 1.

“É verdade que na última temporada, Toulouse tinha um bom jogo contra nós. Nesta temporada, a equipe ainda virá com uma mentalidade boa, muita motivação e desejo. Todas as equipes que vêm aqui fazer um trabalho defensivo grande. Toulouse também tem bons jogadores. Esta época é diferente. Queremos continuar nosso progresso para melhorar e vencer”, disse o treinador.

Em relação ao time que derrotou o Guingamp, o PSG não terá Matuidi, negociado com a Juventus. O brasileiro Lucas Moura, se recuperando de uma lesão no tornozelo sofrida durante treino da equipe, segue fora do time. A boa notícia é a volta do alemão Draxler, pela primeira vez relacionado na temporada. Durante semana chegou-se a cogitar que Dani Alves não participaria do jogo por conta do falecimento de sua tia, na Bahia. Mas o jogador foi relacionado.

Jogadores relacionados (Foto: Divulgação / PSG)

Com os resultados da abertura da rodada, o PSG pode assumir a liderança da competição neste domingo caso vença o Toulouse. Para o zagueiro Thiago Silva, é de fundamental que o time parisiense assuma a ponta do campeonato já no início.

"Sim, começamos bem este ano. Não digo isso somente pelo número de jogos vencidos, mas especialmente pela intensidade que conseguimos colocar nestas partidas. O time já está bem fisicamente, vimos isso especialmente em nosso domínio das partidas. Isso é importante, pois é um dos nossos pontos fortes. Vamos procurar então continuar neste caminho", disse.

"O treinador está feliz com o trabalho realizado. Agora, temos que manter esse nível de exigência para não enfrentar as mesmas dificuldades da temporada passada e ficar correndo atrás do primeiro lugar. Nosso objetivo é assumir a liderança o mais rápido possível” declarou o zagueiro.

Técnico do Toulouse aposta em solidez do sistema defensivo para vencer em Paris

Vindo de vitória sobre o Montpellier, o Toulouse se preparou durante a semana para, assim como na última temporada, surpreender o Paris Saint-Germain no Parc des Princes. Para o duelo deste domingo, o Le Tefece contará com o atacante marfinense Max Gradel, que foi apresentado durante a semana e deve estrear em Paris. O atacante de 29 anos chega por empréstimo do Bournemouth. Já o meia Steven Fortes não conseguiu se recuperar e segue fora do time.

O técnico Pascal Dupraz não fez mistérios quanto a estratégia que será utilizada por sua equipe. O treinador diz acreditar em uma vitória em Paris e que para isso o Toulouse terá que se defender bem na capital francesa.

"Estamos indo para Paris para defender em primeiro lugar, com certeza, já podemos anunciar. Vamos colocar o autocarro em frente à baliza. No entanto, mesmo se eles têm o apoio de previsões, não é uma conclusão precipitada para os parisienses e é por isso que amo o futebol. Assim, após o jogo na noite de domingo, acho que podemos obter um resultado. Eu não tenho nenhuma receita, teremos a oportunidade, enquanto Deus me ajuda e ajuda nossos jogadores porque, aparentemente”, disse.

(Foto: Divulgação / PSG)

Jogadores relacionados: Goicoechea, Lafont - Amian, Diop, Jullien, Michelin, Moubandje - Blin, Bodiger Cahuzac, Durmaz, Machach, Somália, Sylla - Delort, Gradel, John, Toivonen, Sanogo.