Presidente do Nice assiste vitória do PSG e aumenta expectativas sobre retorno de Ben Arfa

Foto: Xavier Laine/Getty Images

O Paris Saint Germain venceu goleou o Toulouse na tarde deste domingo (20), em jogo válido pela terceira rodada da Ligue 1 2017/18, marcada pela excelente atuação de Neymar, que participou dos seis gols da goleada da equipe parisiense.

Fora do foco da partida em si, a transmissão captou Antero Henrique, diretor esportivo do clube parisiense, assistindo a partida no Parc des Princes ao lado de Jean Pierre Riviére, presidente do Nice, indicando que o time da Riviera Francesa poderia estar interessado no retorno do meio campista francês Hatem Ben Arfa, que chegou ao PSG no início da temporada 2016/17, mas que não foi bem aproveitado por Unai Emery.

Ben Arfa viveu bons momentos pelo Nice

Ben Arfa chegou ao Nice no início de 2015, após passagem irregular pela Premier League, defendendo a equipe do Newcastle United, tendo ainda ficado um período emprestado ao Hull City na temporada 2014/15.

Ben Arfa não seria elegível para o clube, devido a uma regra da FIFA que define que um jogador só pode jogar em dois clubes em uma única temporada, tendo ele já atuado tanto pelo Newcastle United como no Hull City, sendo assim, o jogador declarou a imprensa que seu acordo com Nice havia sido encerrado, no entanto, em 9 de junho, o Nice finalmente contrataria Ben Arfa no início da temporada 2015/16, pela quantia de 6 milhões de euros.

Foto: Philippe Desmazes/AFP/Getty Images

Sob o comando de Claude Puel, a equipe fez ótima temporada, terminando na quarta colocação assegurando qualificação para a fase de grupos da Uefa Europa League na temporada 2016/17, em campanha com 18 vitórias, nove empates e 11 derrotas, tendo Ben Arfa como o artilheiro da equipe com 18 gols, seis assistências em 37 partidas disputadas, contando Ligue 1, Coupe de France e Coupe de la Ligue. Para a temporada 2016/17, Puel deixou o comando do Nice e migrou para o futebol inglês, para treinar o Southampton, enquanto Ben Arfa seria contratado pelo Paris Saint Germain.

Insatisfação de Emery com a postura do jogador

O jogador que chegou para a temporada 2016/17 como grande promessa para suprir a ausência de Zlatan Ibrahimovic, que se transferiu para o Manchester United, não caiu nas graças do técnico Unai Emery que, segundo o jornal L’Equipe, se irritou bastante com a postura de falta de comprometimento e por conta de seu desempenho mostrado em campo, tido como individualista. Quando questionado sobre a exclusão do atacante até mesmo da lista de relacionados, o treinador espanhol afirmou que era uma decisão esportiva e que tinha em seu elenco jogadores que estariam mais preparados para jogar. O jogador foi colocado como uma das decepções da Ligue 1 na última temporada.

Foto: Franck Fife/AFP/Getty Images

A última partida oficial do meia pelo PSG foi em abril deste ano, pelas quartas de final da Coupe de Ligue diante do US Avranches, na qual marcou dois gols e deu uma assistência na vitória por 4 a 0. Ben Arfa acumula 32 jogos pelo PSG, com 4 gols e sete assistências em todas as competições disputadas pelo clube em 2016/17 e caso retorne ao Nice, seria a sétima contratação do clube para a temporada 2017/18, tendo como destaque a chegada do meio campista holandês Wesley Snejder, que chegou ao clube vindo do Galatasaray.