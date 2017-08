Autor de três gols em dois jogos, Neymar celebra ótimo início no PSG: "Já me sinto em casa"

Foto: Xavier Laine/Getty Images

O centro das atenções, o homem do jogo, o grande destaque mais uma vez foi Neymar. A partida complicada, com um jogador a menos, que se tornou fácil. No fim, dentro do Parc des Princes, o Paris Saint-Germain venceu o Toulouse por 6 a 2 e alcança a liderança da Ligue 1.

Neymar marcou dois gols, deu duas assistências, cavou um pênalti e iniciou a jogada do golaço de Pastore. O jogo estava difícil, 2 a 1 a favor quando Verratti foi expulso. Os últimos 20 minutos, que teoricamente seriam de pressão do Toulouse, se transformaram em uma grande exibição individual do atacante brasileiro.

O camisa 10 procurou ter liberdade, se livrar da marcação, deu carretilha, dribles e mais dribles. Dá a entender que o poder físico das defesas da Ligue 1 serão facilmente superados.

Na zona mista, após a partida, o craque brasileiro falou sobre o sexto tento do time parisiense, onde driblou vários adversários, e o clima dentro do clube: “Eu realmente não lembro o que aconteceu no meu segundo gol. O mais importante é que a bola foi para o fundo das redes. Aqui, eu já me sinto em casa. A equipe tem um jogo bem brasileiro e isso facilita a minha adaptação.”

“A presença de Daniel Alves, Marquinhos, vários sul-americanos... é muito importante. Nós podemos rir juntos, brincamos. Eu amei a atmosfera no Parc des Princes. Os torcedores nos apoiaram até o último minuto. Eles fizeram muito barulho”, ressaltou Neymar, que em dois jogos tem três gols e três assistências.

O Paris SG lidera o Campeonato Francês com 9 pontos. A equipe tem o melhor ataque e o melhor saldo de gols. Entretanto, o clube divide a ponta da tabela com Monaco e Saint-Étienne, este último o adversário da próxima rodada. O encontro será novamente no agora “Parc dos Parças”, na sexta-feira (25), às 15h45.