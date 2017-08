Lyon mira grego Retsos, do Olympiakos, para rejuvenescer defesa

Lyon monitora a situação do atleta desde os seus 16 anos (Foto: David Price/Arsenal/Getty Images)

O Lyon movimentou sua janela de transferências realizando seis contratações consideradas apostas, incluindo os brasileiros Fernando Marçal (ex-Guingamp) e Marcelo (ex-Besiktas) - ainda com dinheiro para investir pelo lucro obtido nas abusivas vendas de Corentin Tolisso e Alexandre Lacazette. Jornais locais especulam três reforços pontuais até o encerramento do mercado - com a prioridade para um volante e mais um zagueiro.

Segundo mídias gregas, juntamente do francês beIN Sports, o nome do zagueiro de 18 anos, Panagiotis Retsos, tem ganhado força dentro do OL nos últimos dias. Eleito o melhor da posição no Campeonato Grego da temporada passada atuando pelo Olympiakos, o desejo do jogador, de acordo com fontes próximas do atleta, é rumar a uma grande liga ainda nessa janela - o valor falado em torno de sua transferência gira na casa dos 15 milhões de euros. Além do Lyon, Bayer Leverkusen e Schalke 04 observam Retsos, que já acumula convocações para a seleção principal de seu país.

Outras fontes importantes em volta da negociação, dão conta de um avanço do Lyon nos termos pessoais do atleta em relação aos demais interessados no jogador. Uma informação relevante vinda do renomado Le Parisien, indica que olheiros do OL foram até a Grécia acompanhar de perto uma partida de Retsos, no triunfo do Olympiakos nos playoffs da Liga dos Campeões da Europa por 2 a 1 em cima do Rijeka, na última quarta-feira (16).

O inflacionado preço exigido pelo clube grego para a liberação do jovem atleta que é visto como incógnita, gerou diversas criticas a Jean-Michel Aulas (presidente do Lyon), que apesar de contar com uma das bases mais exitosas da França, preteriria as pratas da casa a um estrangeiro que em tese, iniciaria sua trajetória no clube jogando no time B.

O fulcro da necessidade imediata do OL em buscar um zagueiro já nos momentos derradeiros do mercado, passa diretamente por Jéremy Morel - o veterano defensor, homem de confiança de Bruno Génésio, tem apenas um ano de contrato restante com o clube e segundo a Radio Monte Carlo, não pretende permanecer.

Desde cedo, Retsos foi colocado como grande esperança do futebol grego e principalmente valorizado por sua técnica apurada em demasiado para um zagueiro. Sua primeira aparição na equipe principal do Olympiakos aconteceu em 2015/16, com 17 anos - nesta época, ainda era um suplente. Contudo, já titular absoluto na temporada passada, acumulou atuações em 70% dos jogos do clube, recebendo vários elogios e contribuindo em mais uma conquista de seu clube.