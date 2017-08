Time feminino do Bordeaux anuncia contratação da atacante brasileira Carol Baiana

A jogadora tem passagens pela seleção brasileira sub-20, na qual disputou o mundial da categoria em 2014 (Foto: Reprodução/Girondins)

A equipe feminina do Bordeaux anunciou a contratação da atacante brasileira Carol "Baiana" Rodrigues, de 23 anos. Natural de Petrolina, Pernambuco, chega para ser mais um reforço para a equipe que disputará a D1 Féminine e a Coupe de France na temporada 2017/18.

Seu contrato com o clube francês é de duas temporadas e ela será a primeira jogadora brasileira a atuar pelo clube, sendo a terceira brasileira a estar na Liga Francesa Feminina nesta temporada, juntando-se a Formiga, que jogará mais uma temporada em solo francês e Erika, ambas do Paris Saint-Germain.

Início promissor no Vitória das Tabocas e passagem na seleção sub-20

Atuando pelo Vitória de Pernambuco, a jogadora ficou marcada por marcar incríveis 15 gols em goleada por 34 a 0, em partida válida pelo Campeonato Pernambucano em 2013. Com passagens pelas seleções de base, onde disputou o mundial sub-20 em duas ocasiões, chegou aos Estados Unidos, para estudar e jogar pela equipe da University of Central Florida (UCF) após boas atuações no campeonato disputado no Canadá em 2014.

Em 2015, na sua primeira temporada pela equipe, se tornou figura fundamental com boas atuações e ótimos números. Foram 11 gols em 20 jogos disputados. No ano seguinte, Carol marcou 12 vezes em 19 partidas, além de ter dado duas assistências. A jogadora passou pro um período de testes no Orlando Pride, clube das brasileiras Marta e Camilinha e que disputa a NWSL, Liga de Futebol Feminino dos Estados Unidos, tendo sido elogiada pelo treinador do clube, o escocês Tom Sermanni. Não assinou com o clube por conta do limite de atletas estrangeiras imposta pela liga.

Jogadora que equilibra técnica e força física

Em nota oficial, apresentada no site oficial do clube, são elogiadas duas características da atleta: a primeira é sua técnica e a segunda seu ótimo condicionamento físico, por ter atuado em uma liga competitiva como é a Liga Universitária Norte-Americana.

Além de Carol, o clube conta com outros três jogadores brasileiros: o atacante Malcom, que chegou em 2015 ao Bordeaux, o atacante Jonathan Cafú, contratado nessa temporada e o volante Otávio, também contratado para essa temporada.