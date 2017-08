Barcelona desiste e volante Seri garante permanência no Nice: "Não foi meu último jogo"

Foto: Divulgação/Nice

Uma das novelas desta janela de transferências teve um final peculiar nesta quarta-feira (23). A ida de Jean Michaël Seri para o Barcelona não acontecerá e o jogador da Costa do Marfim seguirá no OGC Nice. A imprensa catalã confirma a desistência da contratação e o volante também se manifestou a respeito do caso.

Logo após a eliminação para o Napoli nos playoffs da Uefa Champions League, Seri concedeu entrevista e garantiu a permanência no sul da França: “Não, não foi o meu último jogo pelo Nice. No sábado estarei em Amiens. Não sei muito sobre os rumores. Pedi para que me deixassem concentrar para este duelo [contra o Napoli]. Se acontecer de ir para o Barcelona, vai ser bom, caso contrário, estou feliz aqui no Nice.”

A Agência EFE e os jornais Sport e Mundo Deportivo informam que a negociação foi cancelada pelo clube catalão. O cenário era favorável, detalhes financeiros estavam acertados, o acordo com o jogador foi firmado semana passada, Seri estava ciente de sua ida ao Barcelona, mas de última hora tal transferência foi abortada.

O motivo para a desistência seria a avaliação técnica feita pelos profissionais do Barcelona, que acompanharam o volante durante o confronto com o Napoli. De acordo com o diário Sport, os dois jogos contra o clube italiano foram decisivos para o cancelamento da transação. A avaliação feita foi de que o valor que seria pago estava muito acima daquilo que Seri poderia render. Além disso, fontes do jornal informaram que o perfil do marfinense não se encaixaria na filosofia do clube.

Seri concedeu a entrevista reproduzida acima já sabendo do desfecho da negociação. O Barcelona estava disposto a oferecer 40 milhões de euros ao Nice pelo atleta. De fato, as atuações do jogador de 26 anos nos dois jogos contra o Napoli foram abaixo da expectativa. Não só ele, mas o Nice foi anulado pelo adversário na ida e na volta. Somada a má fase da equipe na Ligue 1, Seri não vem jogando bem, longe de ser aquele atleta que dominava o meio-campo na temporada passada.

Um dos destaques do Nice em 2016/17, Seri começou sua carreira no ASEC Mimosas, clube da Costa do Marfim. Após passagens pelo Porto B e Paços de Ferreira, o meio-campista desembarcou em Nice no meio de 2015. Seri jogou 98 partidas e marcou 11 gols pelos Aiglons.