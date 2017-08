Após baixas importantes nesta janela, Lyon pode perder atacante Cornet para a Roma

Ponta típico, Cornet é muito valorizado no mercado atual (Foto: Divulgação/Lyon)

Se o Lyon ficou caracterizado neste século como clube formador e que vende bem suas promessas, a saída de Maxwel Cornet seria um tanto quanto atípica, pois o extremo costa-marfinense não é revelado no OL e tampouco obteve firmação entre os titulares de Bruno Génésio na temporada passada

Sempre sendo reserva nos grandes jogos, Cornet ganhou mais evidência no clube na reta final de 2015/16, quando assumiu o posto de atacante pelos lados atuando com Ghezzal e Lacazette. A informação que traz o Le Parisien, é que teria uma conversa avançada entre a Roma e agente do atleta - pendente a acerto com o Lyon, que receberia cerca de 20 milhões de euros pelo jovem.

Segundo o mesmo Le Parisien, o futebol de Cornet tem sido visto com bons olhos por diversos clubes das grandes ligas nos últimos dias. É válido ressaltar que até pouco tempo atrás, o Borussia Dortmund cogitava a contratação do jogador para uma reposição iminente de Ousmane Dembélé.

Além disso, ainda nessa janela, Cornet recusou abordagens de Spartak Moscou e Watford - o motivo dado por ele para não aceitar as propostas citadas foi de que gostaria de disputar competição europeia pelo OL. Já no lado dos italianos, o interesse em Cornet surgiu depois de não realizar a aquisição de Riyad Mahrez - que era o plano A do time da capital da terra da bota.

Em meados de 2014/15, Cornet chegou ao Lyon sem muita badalação, vindo do Metz e inicialmente integrando o time da base dos Gones - o grande detalhe é que o mesmo foi contratado pela pechincha de 300 mil euros, com o tempo aumentando seu valor de mercado e conquistando certa valorização.

Outras fontes importantes na França, como a RMC, apontam uma necessidade de lucrar com o jogador por parte do OL, já planejando os momentos derradeiros do mercado onde tem prioridade na contratação de um volante. As críticas em cima do jogador são basicamente voltadas pela sua precipitação diante de decidir o panorama das jogadas na fase ofensiva e principalmente preferir utilizar recursos físicos do que pensar cada lance.

Além da situação de Cornet que está indefinida, outros atletas renomados dentro do clube podem deixar o Lyon até o encerramento do mercado. Entre eles, os meias Clément Grenier e Jordan Ferri, juntamente do zagueiro Mapou Yanga-Mbiwa. A principal causa para o desmanche no elenco nessa janela, fora a inexistência de um projeto ambicioso, é a intenção de ganhar mais força física na faixa central, em prol do melhor funcionamento do estilo reativo de Génésio - com as saídas dos citados, o OL está monitorando os volantes Krychowiak e Ndong.

Levando em conta todos os fatores falados, a quantia de 20 milhões de euros que chegariam por Cornet teriam influência real no resto das transferências do clube nesse período de verão europeu.

Na última temporada, que teve retrospecto de certo sucesso para o Lyon - semifinalista de Liga Europa - o ponta africano Maxwel Cornet acumulou atuações regulares e na maioria das vezes sendo suplente de Memphis Depay, somando no total dez gols e três assistências - porém longe de convencer a fanática torcida do OL. Em 2017/18, jogou nas três partidas do clube na Ligue 1, em todas oportunidades vindo do banco.