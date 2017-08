Goleiro francês chuta bola em direção à torcida rival e recebe cartão vermelho na Ligue 2

Foto: Fred Marvaux/Getty Images

Em partida válida pela quinta rodada da Ligue 2, o Brest enfrentou o Nancy no estádio Francis le Blé e venceu pelo placar de 2 a 1, de virada. O jogo foi marcado por um lance após o final da partida, envolvendo o goleiro do Nancy.

O experiente Geoffrey Jourdren chutou uma bola em direção a torcida ultra do time da casa, causando uma invasão de campo e tumulto por parte deles. Jourdren, ex-Montpellier, levou cartão vermelho mesmo após o apito final.

Virada do time da casa e confusão após a partida

O Brest iniciou mal a partida e viu o time visitante, que ainda não havia vencido na Ligue 2, melhor em campo. Hadji marcou para os visitantes no final do primeiro tempo, levando a vantagem para o intervalo. A equipe da casa voltou para o segundo tempo disposta a reverter o placar e após pênalti cometido por Cetout, Pi converteu e anotou o gol de empate do Brest.

A virada veio aos 39 minutos. Após cruzamento da direita, Coeff acertou belo chute no ângulo do defendido por Jourdren, decretando a virada dos donos da casa.

Visivelmente incomodado com a derrota, o goleiro do Nancy chutou uma bola em direção a torcida do Brest, gerando uma invasão por parte de alguns torcedores, que fora contida por policiais e pelos próprios jogadores. Jourdren chegou nesta temporada ao time da Alsácia-Lorena. Ele defendeu o Montpellier por 15 anos, desde as categorias de base e onde se consagrou campeão da Ligue 1 na temporada 2011/12.

Com a vitória, o Brest chegou aos sete pontos, alcançando a 11ª colocação, enquanto o Nancy segue sem vencer na competição e está a um ponto da zona de rebaixamento.

Reims pode alcançar a liderança

Com a derrota do líder Le Havre para o Nîmes, o Reims poderá se isolar na liderança da Ligue 2 caso vença amanhã o Lorient, jogando fora de casa. Na segunda-feira (28), o Orleans recebe o Lens, fechando a quinta rodada. Os demais resultados:

Sochaux 1 x 5 Chateauroux

Valenciennes 4 x 1 Niort

Tours 1 x 3 Ajaccio

Quevilly 0 x 2 Clermont

Paris FC 2 X 1 Auxerre

Bourg-Perronas 2 x 0 Gazélec Ajaccio