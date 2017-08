Marquinhos aguarda oficialização de Mbappé: "O projeto do PSG é muito ambicioso"

Foto: Jean Catuffe/Getty Images

O Paris Saint-Germain segue com uma campanha perfeita nesta Ligue 1. O clube da capital francesa venceu o Saint-Étienne por 3 a 0, nesta sexta-feira (25), com gols de Thiago Motta e Cavani, duas vezes. A equipe soma quatro vitórias na atual edição do campeonato.

Mesmo possuindo um elenco forte, a equipe ainda busca outra grande contratação nesta janela. Jornais franceses indicam que o PSG está bem próximo de acertar com Mbappé. A oficialização está demorando por conta dos detalhes, como forma de pagamento, tipo de contrato e quem irá para o Monaco como compensação.

Veja: Goleiro francês chuta bola em direção à torcida rival e recebe cartão vermelho na Ligue 2

O zagueiro Marquinhos concedeu entrevista na zona mista e o assunto em pauta foi a chegada de Mbappé ao time da capital: “Estamos esperando a oficialização, não sabemos ainda. Olhamos algumas coisas na internet e ainda estamos esperando. O projeto do PSG é muito ambicioso. E para ser ambicioso você precisa ter grandes jogadores, grandes estrelas. Ele é um jogador que faz diferença pelo Monaco. Se vier aqui, vai nos dar muita coisa.”

Questionado sobre uma provável saída de Lucas Moura, o zagueiro torce pela permanência do compatriota: “É realmente um amigo, ele tem talento. Espero que ele fique com a gente. Com os objetivos que temos, não podemos ter só os 11 jogadores. Vamos precisar de todo mundo.”

Analisando a vitória diante do Saint-Étienne, Marquinhos disse: “Foi um primeiro tempo um pouco difícil, sabíamos da importância deste jogo. Era uma equipe que estava em primeiro lugar com a gente. Foi especialmente importante vencer, mesmo sabendo que a gente não começou bem. Nós fizemos o que era necessário para ganhar.”

O técnico Unai Emery falou a respeito do triunfo em entrevista coletiva: “O objetivo era terminar no topo da classificação, diante de uma equipe que venceu todas as três partidas sem sofrer qualquer gol. Nós não dominamos como queríamos no primeiro tempo. Concedemos muitas transições. O posicionamento da equipe foi diferente no segundo tempo e a equipe foi melhor. O controle da posse também melhorou e detalhes fizeram a diferença.”

A liderança isolada dependerá do resultado de domingo. Em caso de tropeço do Monaco, o PSG segue na ponta. Os comandados de Unai Emery possuem 12 pontos, enquanto que os monegascos estão em segundo com nove pontos em três jogos. O próximo compromisso do Paris será após a data Fifa, dia 9 de setembro, fora de casa, contra o Metz.