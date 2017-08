Malcom dá assistência, Bordeaux vence Troyes e encosta na parte de cima da tabela

Em partida válida pela quarta rodada da Ligue 1, o Bordeaux recebeu o Troyes no Stade Matmut-Atlantique, neste sábado (26). Os girondins venceram por 2 a 1, com gols de Kamano e Sankharé, este com participação do brasileiro Malcom. O gol dos visitantes foi marcado por Darbion.

O resultado levou o Bordeaux para quinta colocação com 8 pontos. Já os azuis estão em 12° com apenas 4 pontos. A próxima partida do Bordeaux será contra o Lille, no Stade Pierre-Mauroy. Enquanto que o Troyes recebe o Toulouse no Stade de l’Aube. Os jogos serão realizados no dia 9 de setembro. Não haverá rodada na próxima semana por conta da data Fifa.

Os donos da casa abriram o marcador logo aos dez minutos, após uma falha incrível do goleiro Samassa. Ele deu a bola nos pés de Kamano. O atacante, sem marcação, aproveitou o presente e mandou para o fundo gol, colocando sua equipe em vantagem.

Na etapa final, o Bordeaux anotou o segundo gol aos três minutos na bola levantada pelo brasileiro Malcom. Sankharé só desviou de cabeça e mandou a bola nas redes, ampliando a vantagem.

Porém, os visitantes descontaram aos sete minutos no cruzamento feito por Grandsir na cabeça de Darbion, que ganhou a disputa com o defensor e mandou em cima de Costil, que nada pode fazer para evitar o gol adversário.

Amiens surpreende e aumenta crise no Nice

No Stade de la Licorne, o Amiens venceu sua primeira partida na competição. Vindo da Ligue 2, a equipe derrotou o Nice e complicou ainda mais a situação do rubro-negro, que contou com Sneijder entre os titulares.

Em jogo equilibrado, os mandantes aproveitaram as oportunidades e venceram por 3 a 0. Os gols foram de Konaté, duas vezes, e Kakuta. O resultado deu os primeiros pontos aos Licornes que estão em 18°. A mesma pontuação do Nice, que está em 16°.

A próxima partida do Amiens será contra o Strasbourg, no Stade de la Meinau. Enquanto que o Nice recebe seu arquirrival Monaco, no Allianz Riviera, no Derby de la Côte d'Azur. Os jogos serão realizados no dia 9 de setembro.

Outros resultados deste sábado:

Nantes 0 x 0 Lyon

Caen 1 x 0 Metz

Dijon 2 x 1 Montpellier

Toulouse 3 x 2 Rennes