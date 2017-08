Com Mbappé relacionado, Monaco recebe Olympique Marsielle pela Ligue 1

Fechando a quarta rodada do Campeonato Francês, o Monaco recebe o Olympique de Marseille, neste domingo (26), às 16h (de Brasília), no Estádio Louis II. Separados por apenas dois pontos, os times almejam pontuar para continuarem próximos do Paris Saint-Germain, líder com 100% de aproveitamento. Todos os ingressos foram vendidos para o clássico do sul da França.

A grande notícia para os torcedores do Monaco está na relação de atletas selecionados para a partida deste domingo. O jovem Kylian Mbappé voltou a ficar à disposição do técnico Leonardo Jardim, após a polêmica negociação com o PSG. Para assumir a liderança do campeonato neste domingo, o Monaco terá que vencer e superar a vantagem de mais de sete gols do time parisiense.

Após o empate com o Angers em casa, o Olympique vai buscar a recuperação no campo do rival. Mas o recente retrospecto do confronto é favorável ao clube monegasco. Nos últimos oito jogos entre as equipes, o Monaco levou a melhor em seis. O Marsielle terá quatro desfalques para o clássico deste domingo. Mas para o técnico Rudi Garcia, jogar sem a pressão pela vitória pode ser benéfico ao Les Phocéens.

Com novidades entre os relacionados, Alvirrubro buscar manter embalo

O Monaco sustenta uma invencibilidade de 25 jogos na França. Com três vitórias em três jogos, este já é o melhor início do clube do Principado no Campeonato Francês desde a temporada 1991/92. O experiente técnico Leonardo Jardim falou sobre o projeto monegasco .

“Aceitei este projeto de Monaco por três anos, e entendo a mentalidade e metodologia do projeto. Vou ajudar com a minha capacidade de adaptação e minha vontade de avançar jogadores. Eu não vou chorar os jogadores ausentes, essa é a minha mentalidade. Vou trabalhar com honra”, declarou.

Jardim foi contundente quando perguntado sobre Mbappé. Em meio a uma possível tranferência para o PSG, o jogador foi deixado no banco de reservas na vitória do Monaco sobre o Dijon, e nem sequer foi relacionado para o jogo contra o Metz. "Ele é um jogador do Monaco e nós precisamos de todos. Ele é uma opção para jogar, ser deixado em frente, no banco ou, às vezes, uma opção a ser deixada de fora, isto é futebol ", disse o técnico.

O jogo deste domingo também marca a volta do brasileiro Gabriel Boschilia aos gramados após se recuperar de uma grave lesão sofrida no joelho direito. Foram seis meses de recuperação e pela primeira vez o jogador é relacionado.

Jogadores relacionados: Subasic, Benaglio, Glik, Jemerson, Jorge, Raggi, Sidibé, Touré, Boschilia, Fabinjo, Lemar, Meité, Moutinho, Lopes, Tielemans, Carrillo, Diakhaby, Falcao, Ghezzal e Mbappé.

Desfalcado, Marsielle quer quebrar jejum

Além de ter que enfrentar o vice-líder do campeonato fora de casa, o Olympique de Marsielle tem outras questões com que se preocupar. Lesionados, o zagueiro Adil Rami, o meio-campista Dimitri Payet e o atacante camaronês Clinton Njie estão fora do duelo. O argentino Lucas Ocampos cumpre suspensão e também desfalca o time. O técnico Rudi Garcia falou sobre os problemas da equipe.

"Nós vamos ter que fazer uma façanha. Vamos jogar contra o campeão da França. Eles têm nove pontos dos nove disputados. Eles são frescos, enquanto nós jogamos há dois dias. Com todos estes parâmetros lá, temos de ser capazes de obter um resultado e estender nossa série de seis meses de invencibilidade. Esse vai ser o objetivo. É um jogo onde você tem tudo a ganhar, sem pressão para nós, porque todo mundo vê o favorito lógico e já com uma vitória", declarou o técnico.

Dono da melhor defesa do Campeonato Francês, com apenas um gol sofrido em três jogos, o Olympique tentará quebrar um jejum contra o Monaco neste domingo. A última vitória do clube azul sobre o time dos príncipes no Estádio Louis II em jogos da Ligue 1 aconteceu em 2010. Desde então, são quatro vitórias dos monegascos e um empate.

Jogadores relacionados: Pele Mandanda - Sakai, Doria, Kamara, Rolando, Hubocan, Amavi, Evra - Cabella, Sanson, Luis Gustavo, Sertic, Lopez, Zambo Anguissa - Sarr Thauvin Germain, Sari.