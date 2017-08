De Préville marca golaço, mas Lille só empata com Angers e Bielsa soma terceiro jogo sem vitória

INCIDENCIAS: Partida válida pela quarta rodada do Campeonato Francês, realizada no Stade Raymond Kopa.

Neste domingo (27), o agora Stade Raymond Kopa (antigo Jean Bouin) recebeu o duelo entre o anfitrião Angers e o Lille, do técnico Marcelo Bielsa. A partida acabou empatada em 1 a 1, com Coulibaly marcando para os donos da casa e De Préville igualando com uma pintura.

O empate não é um bom resultado, principalmente para o Lille, que chega a quatro pontos e segue próximo ao Nice, primeiro clube da zona de rebaixamento, com três. Enquanto isso, o Angers permanece vai para sétimo, com seis pontos somados.

Na próxima rodada, que acontecerá após pausa para a data Fifa, o Lille recebe o Bordeaux no Stade Pierre-Mauroy, no dia 8 de setembro, às 14h. Dois dias depois, é a vez do Angers ir até a cidade de Saint-Etiénne para enfrentar o clube da cidade, às 10h.

Dois brasileiros estiveram em campo pelo time de Bielsa. Luiz Araújo, ex-São Paulo, e Thiago Maia, ex-Santos e improvisado na lateral esquerda. Eles atuaram durante os 90 minutos e não tiveram atuações destacadas. O segundo terminou o jogo, inclusive, com um cartão amarelo na bagagem.

Buscando uma reação, o Lille tentou conter os avanços do Angers e obter o controle do jogo. No entanto, a equipe não conseguia traduzir a posse em chances de gol. Ao final da primeira etapa, o que se viu foi um confronto equilibrado. Situações de perigo foram quase nulas: apenas um chute a gol em 45 minutos.

A mesma tônica foi mantida para o segundo tempo. Pelo menos até os 60 minutos, quando o Angers inaugurou o placar. Em cobrança de escanteio de Fulgini, Coulibaly foi até o terceiro andar e testou para as redes, superando o arqueiro Letellier.

Com a desvantagem no marcador, o Lille precisou do brilho de De Préville. Oito minutos após o gol do Angers, o francês de 26 anos recebeu de Junior Alonso, arriscou chute colocado de longe e acertou o ângulo esquerdo de Letellier. Uma pintura para empatar a partida no Raymond Kopa.



Ambos os técnicos buscaram promover alterações para mudar o panorama da partida, mas o equilíbrio e, consequentemente, o placar, se mantiveram intactos até o final do confronto.