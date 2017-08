Leonardo Jardim elogia intensidade do Monaco na goleada sobre Olympique de Marseille

Foto: Divulgação/Monaco

A goleada humilhante do Monaco sobre o Olympique de Marseille por 6 a 1, em partida válida pela quarta rodada da Ligue 1, deixou o clima leve no time monegesco, mesmo com a iminente saída de Mbappé. O resultado manteve a equipe colada no líder Paris Saint-Germain.

Leonardo Jardim celebrou o triunfo e analisou a partida: "A primeira etapa decidiu o jogo completamente. Realizamos uma marcação pressão inicialmente em nosso oponente e não permitimos que o Marseille jogasse. O Olympique gosta de ter bola e não gosta de ser pressionado. A intensidade do primeiro tempo decidiu o jogo".

Autor de dois gols na partida, Falcão Garcia foi bastante elogiado pelo técnico português, que fez uma previsão otimista para a temporada do atacante colombiano: "É um grande goleador. Ele vai marcar muito. Mas o mais importante é a sua atitude. Este é o verdadeiro Falcao eu conheci no Porto. Ele deve estar muito feliz com isso".

Por fim, Jardim analisou o comportamento da equipe monagesca com as sondagens do mercado no fim da janela de transferência e sobre a iminente saída de Mbappé para o PSG: "Não é fácil gerir o clube campeão da França e semifinalista da Champions League. Fomos muito expostos. E muitos clubes querem nossos jogadores."

"Vinte jogadores do nosso elenco foram sondados. Mas todos têm sido muito profissionais. E nós ganhamos nossos primeiros quatro jogos da Ligue 1. Eu não sei confirmar se isto interfere nesse caso (Mbappé), ele teve uma boa semana de treinamentos. Eu sei das movimentações de mercado, mas não é meu papel falar sobre a janela de transferências", disse o técnico.

Jardim seguiu explicando: "Eu sei que os torcedores gostariam de manter para sempre James Rodriguez, Bakayoko, Mendy, Bernardo Silva, Martial, Kondogbia, Carrasco e todos os nossos melhores jogadores. Mas eu entendo o projeto do clube também. Pegamos os jogadores jovens e eles evoluem, o Monaco dá-lhes uma grande exposição e desejamos que brilhem em cada janela de transferências."

Com a sonora goleada, os alvirrubros chegam aos mesmos 12 pontos, ficando atrás do PSG somente por conta do saldo inferior na liderança. O time do principado vai medir forças contra o Nice no Allianz Riviera, dia 9 de setembro, às 15h.