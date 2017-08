Com a camisa 10, Jovetic é anunciado no Monaco; Mbappé se aproxima de saída

Foto: Divulgação/Monaco

Depois de perder alguns jogadores no setor, Leonardo Jardim ganhou mais uma opção para o ataque. Nesta terça-feira (29), o Monaco anunciou a contratação de Stevan Jovetić. O montenegrino estava emprestado ao Sevilla, mas possuía vínculo com a Internazionale.

A equipe do principado pagou cerca de 11 milhões de euros para ter o atacante. A princípio, sua chegada seria para suprir a saída de Valere Germain, agora no Olympique de Marseille. Porém, o jogador de 27 anos certamente ganhará mais destaque com a saída de Mbappé.

Jovetić herdou a camisa 10 do jovem francês, que está acertado com o Paris Saint-Germain. Gil Dias, Saint-Maximin e Corentin Jean, que atuam no mesmo setor, foram negociados. O vínculo do novo atacante será até junho de 2021.

Em entrevista ao site oficial do clube, o atacante explicou alguns dos motivos que o levaram ao principado: "Estou muito feliz por estar aqui. O Monaco é um grande clube, jogou a semifinal da Liga dos Campeões e ganhou o título do Campeonato Francês na última temporada. Há grandes jogadores nesta equipe. É por isso que eu escolhi o Monaco."

Jovetić esteve no Stade Louis II durante a vitória por 6 a 1 diante do Marseille. A sua contratação dará a Leonardo Jardim uma opção para formar nova dupla de ataque. Atualmente Adama Diakhaby forma parceira com Falcao García, mas o desempenho do atacante ex-Rennes não agradou nas quatro primeiras rodadas.

O atacante da Seleção de Montenegro ganhou destaque no Partizan. A Fiorentina o contratou por 8 milhões de euros em 2008. Após cinco temporadas, foi contratado pelo Manchester City. Os ingleses bancaram 28 milhões de euros em 2013. Sem espaço, foi emprestado a Internazionale e comprado em definitivo meses depois. Sua volta ao futebol italiano não foi de grande sucesso e acabou sendo cedido ao Sevilla, onde conseguiu marcar sete gols em 24 jogos.