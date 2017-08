Com iminente saída de Mbappé, Monaco deve fechar com Keita Baldé, da Lazio

Google Plus

Keita não atuou nos jogos de pré-temporada da Lazio (Foto: Marco Rosi/Getty Images)

Apesar de não oficializada, a saída de Kylian Mbappé rumo ao Paris Saint-Germain já é dada como certa nos bastidores do futebol francês. Não à toa, o Monaco vem agindo com rapidez no mercado de transferências, em busca de nomes para reforçar seu setor ofensivo.

Após o anúncio oficial do atacante montenegrino Stevan Jovetić, o clube do principado está próximo de contratar Keita Baldé, da Lazio. Com 22 anos, o atacante vinha sendo um dos principais protagonistas da janela de transferências, recebendo sondagens de Milan, Napoli, Internazionale e Juventus.

De acordo com o jornalista Gianluca Di Marzio, um dos maiores renomeados da Itália no assunto transferências, o clube da capital italiana aceitou a proposta do Monaco, que gira em torno dos € 30 milhões (R$ 114 milhões), mais bônus. O valor agradou a diretoria biancoceleste, que não aceitava negociar o atleta por cifras inferiores a € 25 milhões.

Diversas fontes dão conta que o jogador já está em Monte Carlo para a realização de exames médicos. O anúncio oficial deve acontecer nas próximas horas desta terça-feira (29).

Baldé foi um dos destaques da Lazio na temporada 2016/17, anotando 16 gols e distribuindo três assistências. Caindo geralmente pelo lado esquerdo do campo, o senegalês tem como pontos fortes o drible e a velocidade, além de ter aprimorado, nas duas últimas temporadas, sua força e capacidade de finalização.