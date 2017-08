Time feminino do Lyon anuncia contratação da atacante holandesa Shanice Van de Sanden

Atacante holandesa assinou contrato de três anos com o clube (Foto: Divulgação/Lyon)

A equipe feminina do Lyon anunciou mais um reforço para a temporada 2017/18. Trata-se da holandesa Shanice Van de Sanden, de 24 anos, destaque na conquista holandesa na última Eurocopa Feminina. Após dois anos no Liverpool Ladies, a atacante assinou um contrato por três temporadas com o clube francês, onde jogará com a camisa número 19.

Eurocopa destacada valorizou a atacante

Nascida em Utrecht, a jogadora começou a carreira no clube de sua cidade local. Transferiu-se em 2010 para o Heerenveen, onde ficou apenas uma única temporada, assinando posteriormente com o Twente, principal equipe de futebol feminino na Holanda. Pelo clube, ela venceu duas vezes a BeNe League, e uma vez a Eredvisie, além de um título da Copa da Holanda.

Em 2016, foi contratada pelo Liverpool. Presença na seleção feminina da Holanda desde 2008, disputou as Eurocopas de 2009 e 2017, além da Copa do Mundo Feminina em 2015. Na edição de 2017 da Euro, foi um dos destaques da conquista holandesa, tendo marcado o primeiro gol do torneio diante da seleção da Noruega, além de ter ficado na seleção de melhores jogadoras da competição.

Van de Sanden: "Um sonho realizado"

Em entrevista ao site do clube, a jogadora afirmou: "Estou muito feliz, pois é um sonho que se transformou em realidade ao assinar com o Lyon, que é um dos melhores times de futebol feminino do mundo. Espero conhecer em breve as jogadores, treinar e jogar com elas, pois tenho muitos objetivos dentro do clube. Eu nunca vou esquecer esse mês de agosto de 2017. Além de ter assinado com um clube da grandeza do OL, conquistei a Eurocopa defendendo o meu país e jogando em casa, no momento mais marcante da minha carreira."

Van de Sanden é mais um reforço vindo do futebol inglês para as atuais campeãs da UWCL. A lateral Lucy Bronze, que estava no Manchester City, também foi anunciada na última semana. A equipe fará sua estreia na temporada 2017/18 da D1 Féminine no domingo (3) diante do Rodez.