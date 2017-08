Barcelona empresta zagueiro Marlon Santos ao Nice

Foto: Divulgação/Nice

A Ligue 1 contará com mais um brasileiro. Nesta terça-feira (29), o Nice anunciou a contratação por empréstimo do brasileiro Marlon Santos. O acordo firmado com o Barcelona terá validade por duas temporadas.

Marlon chega para solucionar os problemas defensivos do Nice e ganhar mais minutos no futebol europeu. Nesta temporada, o Nice sofreu 13 gols em oito jogos. O rubro-negro foi eliminado nos playoffs da Uefa Champions League e tem apenas três pontos em quatro rodadas da Ligue 1, beirando a zona de rebaixamento.

Marlon será emprestado por dois anos ao Nice, com o Barcelona podendo tê-lo de volta no final desta temporada. De acordo com o diário Mundo Deportivo, os franceses poderão comprar o jogador em definitivo por 20 milhões de euros ao término do vínculo, em junho de 2019. Esta negociação não estava ligada a novela Seri, que acabou não sendo contratado pelos Blaugranas.

“Com a transferência para o Nice, Marlon vai ter a oportunidade de continuar crescendo para voltar ao clube após ganhar experiência”, disse o Barcelona em nota oficial.

O zagueiro de 21 anos, revelado pelo Fluminense, foi contratado inicialmente para o Barça B – onde atuou em 27 partidas. Marlon foi promovido ao time principal e comprado em definitivo na temporada passada. Realizou apenas três jogos oficiais pelo clube catalão, um pela Champions e outros dois no Campeonato Espanhol. Seu vínculo com o Barcelona segue até junho de 2020.