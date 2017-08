Destaque da Lazio, atacante senegalês Keita Baldé é anunciado pelo Monaco

Divulgação/Monaco

Na iminência de perder o jovem Kylian Mbappé para o Paris Saint-Germain, o Monaco segue reforçando o seu elenco. Nesta terça-feira (29), o clube monegasco anunciou a contratação do atacante Keita Baldé, que estava na Lazio. O senegalês assinou contrato por cinco temporadas - até junho de 2022.

De acordo com a imprensa francesa, o time do principado pagou cerca de 30 milhões de euros pelo atleta. Mas os valores da negociação não foram revelados pelos clubes envolvidos. Com a aquisição de Baldé, o Alvirrubro chega à décima contratação apenas nesta janela: Tielemans, Kongolo, Jovetic, Diakhaby, Meité, Mboula, Benaglio, Ghezzal e Gaspar foram os outros jogadores contratados desde maio.

"Estou muito satisfeito por me ter juntado ao Monaco, um clube com tanta história. Estou muito feliz por estar aqui e ansioso para começar a jogar. Muitos jogadores e amigos me falaram sobre o clube, do espírito do grupo e da equipe. Este é o projeto certo para mim. Estou muito feliz por me juntar a um grupo forte, com grandes jogadores, que teve uma grande temporada passada", disse o jogador ao site do clube vermelho.

Keita Baldé tem 22 anos, e se destacou na última temporada ao marcar 16 gols e contribuir com três assistências em 31 jogos com a camisa celeste na Série A da Itália. Com formação no Barcelona, Baldé estreou pelos profissionais em 2013, na equipe da Lázio. Pela Seleção de Senegal anotou três gols em 12 jogos.

Atual campeão francês, o Monaco é o segundo colocado da edição 2017/18 da Ligue 1. O clube monegasco possui 100% de aproveitamento na competição, com 12 pontos conquistados em quatro jogos.

O próximo compromisso do ASM pela competição nacional será diante do rival Nice, fora de casa, dia 9 de setembro. Depois, o time comandado por Leonardo Jardim fará sua estreia na Champions League. O Monaco está no Grupo G, ao lado do Besiktas, Porto e RB Leipzig, contra quem fará sua estreia, no dia 13 de setembro, na Alemanha.