Olympique de Marseille oficializa chegada do atacante grego Mitroglou, ex-Benfica

O grego disputará posição com Germain (Foto: Divulgação/Olympique Marseille)

Com suas necessidades voltadas para reforços pontuais na defesa e no ataque, o Olympique de Marseille praticamente encerra seu mercado com a contratação de Konstantinos Mitroglou. Anteriormente, para o miolo da zaga, o tunisiano Aymen Abdennour também chegou vindo do Valência.

Depois de fracassar nas negociações de Stevan Jovetic e Moussa Dembélé, o OM correu contra o tempo e anunciou a chegada do grego, que vem do Benfica após desempenhar bom papel em Portugal por algumas temporadas. De acordo com a imprensa francesa, o clube pagou 15 milhões de euros.

No geral, o OM realizou sete contratações nesta janela, além de adquirir em definitivo os atacantes Florian Thauvin e Clinton Njié. A faixa mais problemática do clube contou com acréscimos importantes: o setor defensivo caótico que o time do técnico adepto de ideias pragmáticas Rudi Garcia, ganhou nomes como Jordan Amavi, Adil Rami e Aymen Abdennour. Ambos devem figurar entre os titulares da equipe durante toda temporada, em condições normais.

Em boa parte da temporada passada, Mitroglou despontou como um dos destaques do Benfica na campanha satisfatória do gigante português no campeonato local. Apesar de pouco associativo, contribuiu bastante para o funcionamento do brasileiro Jonas na equipe. No total, acumulou 52 gols e 10 assistências na sua passagem por Lisboa.