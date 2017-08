Emprestado pelo Stoke City, volante Imbula volta à França para jogar no Toulouse

Imbula busca reencontrar o futebol dos tempos de Marseille (Foto: Divulgação/Toulouse)

Contando com um dos elencos mais interessantes dentre os times médios do país, o Toulouse apresenta margens para surpreender nessa temporada - impulsionado pelas individualidades de Max-Alain Gradel e principalmente Andy Delort no setor ofensivo.

Outro fato de destaque sobre o clube, é que além de possuir uma das mais exitosas bases da França na atualidade, ainda tem uma condição estrutural fantástica.

A chegada de Gianelli Imbula, que na Ligue 1 ganhou ênfase atuando por Guingamp e especialmente Marseille, comprova as perspectivas do TFC para a temporada. Vindo do Stoke City por empréstimo de uma temporada sem opção de compra, o jogador receberá por volta dos 300 mil euros mensais, um dos maiores salários do Campeonato, valor surpreendente se tratando de um clube como o Toulouse, marcado por investimentos discretos.

Assim como sua estadia no Porto em Portugal, Imbula não desempenhou funções agradáveis na Premier League, mesmo contendo moldes para se adaptar a liga, pouco conseguiu destaque e sofreu com problemas físicos durante toda passagem na Inglaterra.

A melhor fase do jogador na carreira foi em 2014/15, quando eclodiu de fato para o velho continente sob o comando de Marcelo Bielsa, naquele OM que chegou a disputar título por parte considerável da temporada.