Reforçando setor ofensivo, Bordeaux oficializa chegadas de Matheus Pereira e De Préville

Foto: Divulgação/Bordeaux

O Bordeaux anunciou nesta quinta-feira (31) a contratação de Nicolas De Préville. O atacante de 26 anos foi comprado junto ao Lille e chega para reforçar o setor ofensivo dos Girondins. O vínculo firmado terá válidade por quatro anos. De acordo com a imprensa francesa, a negociação custou 10 milhões de euros, incluindo bônus.

A transferência acontece meses depois da contratação em definitivo do atacante pelo Lille. Após se destacar pelo Reims, De Préville chamou a atenção dos Dogues, que tentaram contratá-lo, mas estavam impedidos por restrições financeiras. Em agosto de 2016, o Oostende – clube parceiro do LOSC – contratou o jogador e imediatamente o emprestou.

Na temporada 2016/17 ele fez 33 partidas e marcou 14 gols pelo Lille. Suas boas atuações o garantiram em definitivo no clube, mantendo seu lugar no time titular após a enorme reformulação feita por Marcelo Bielsa. De Préville balançou as redes duas vezes em quatro jogos nesta edição da Ligue 1, sendo apontado como um dos poucos a se salvarem neste conturbado de início de trabalho do técnico argentino.

De Préville iniciou a carreira no Istres e foi vendido por pouco mais de 1 milhão de euros ao Reims em janeiro de 2013. Após três anos e meio, foi contratado pelo Oostende custando 4,5 milhões.

Brasileiro Matheus Pereira é oficializado

Em uma janela que ficou marcada por jogadores brasileiros na Ligue 1, o cenário não seria diferente no último dia. Nesta quinta-feira (31), o Bordeaux anunciou a contratação de Matheus Pereira, ex-Corinthians, que chega por empréstimo com preço fixado pela Juventus ao termino da temporada.

Matheus terá a companhia de Malcom, Otávio e Jonathan Cafú na equipe de Jocelyn Gourvennec. O jovem de 19 anos iniciou sua carreira profissional no Corinthians, após chegar ao clube no Sub-11. Rapidamente foi para o futebol italiano, onde atuou pelo Empoli e em fevereiro deste ano se juntou à Juventus para integrar a equipe de base da velha senhora.