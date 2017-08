Com os brasileiros Nathan e Danilo Avelar, Amiens anuncia barca de reforços

O meia ex-Atlético Paranaense busca reencontrar seu bom futebol na Ligue 1 (Foto: Divulgação/Amiens)

Com o encerramento do mercado de verão europeu, muitos clubes do velho continente anunciaram reforços de última hora, no dia derradeiro para a realização de transferências. Este foi o caso do Amiens, que nesta quinta-feira (31) efetivou as chegadas de alguns nomes conhecidos do público brasileiro, além de contratações oportunistas.

Os tupiniquins Nathan, Danilo Avelar e Marcelo Hermes chegam por empréstimo sem opção de compra. Eles foram três das diversas aquisições feitas pelo modesto clube francês que protagoniza sua primeira aparição na elite do país.

Os demais nomes que rumaram recentemente ao Amiens, são os atacantes Lacina Traoré (ex-Monaco) e Serge Gakpé (ex-Genoa), além do talentoso meio-campista Bongani Zungu - os dois primeiros também chegam por empréstimo nos mesmos moldes dos brazucas citados anteriormente, enquanto Zungu vem por quantia não revelada, junto do Vitória de Guimarães.

O que certamente deu margem para tantas contratações foi a saída do principal meia do time, o jovem de 21 anos Tanguy Ndombélé, jogador de seleção de base da França que acabou indo para o Lyon também emprestado - com opção de compra de 11 milhões.

Falando das transações concluídas pelo clube nesta janela, as que mais merecem atenção são as investidas coerentes em Gael Kakuta e Moussa Konaté - o segundo representante já figurou na seleção da rodada do Campeonato, marcando dois gols na vitória por 3 a 0 diante do Nice na rodada passada - além disso, disputa regularmente jogos com Senegal.

Dentro da proposta de jogo reativa do Amiens em conter os avanços do adversário com encaixes individuais e transitar com movimentos cirúrgicos na fase ofensiva, ambos retratados podem desempenhar funções cruciais no desenvolvimento deste estilo.