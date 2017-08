Ben Arfa frustra planos do PSG, bate o pé e garante permanência no clube

Mesmo sem espaço, Ben Arfa descarta saída do PSG (Foto: Xavier Laine/Getty Images)

O último dia da janela de transferências foi também o "dia do fico" para Hatem Ben Arfa. O meia de 30 anos do Paris Saint-German anunciou nesta quinta-feira (31), por meio de seu perfil oficial no Instagram, que permanecerá no clube francês nesta temporada.

Na postagem, o jogador ainda aproveitou para zoar o famoso anúncio da "permanência" de Neymar no Barcelona, feito por Gerard Piqué na mesma rede social. "Como esperado... eu fico!" foi a mensagem do jogador.

Na atual janela, Ben Arfa teve o seu nome vinculado ao Nice, clube onde fez sucesso antes de ser contratado pelo PSG em 2016. Especulou-se que o clube da capital planejava oferecê-lo aos Aiglons em negócio pelo meio campista marfinense Jean-Michael Seri, para evitar o pagamento de um valor que giraria em torno de €40 milhões.

Em julho, o empresário do meia, Michel Ouazine, concedeu entrevista ao Le Parisien atacando a maneira com a qual o PSG havia tratado o seu cliente. Segundo Ouazine, o PSG desejava se livrar de Ben Arfa, mas sem uma contrapartida financeira: "Estão lhe pedindo que saia do clube com uma mão na frente e outra atrás. Não se trata assim as pessoas, não estamos numa república das bananas", afirmou.

Até aqui no PSG, Ben Arfa ainda não justificou o investimento em seu futebol. Tido desde jovem como um talento nato, o francês perdeu espaço rapidamente no time, sendo, várias vezes, nem mesmo relacionado para o banco de reservas. Além de seu clube atual e o Nice, ele também tem passagens por equipes como Lyon, Marseille e Newcastle United.