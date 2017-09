Guia VAVEL da D1 Féminine 2017/18

Foto: Reprodução/FFF

A D1 Féminine, campeonato nacional de futebol feminino da França, começará neste final de semana. A liga, que conta com duas das principais equipes no cenário do futebol feminino europeu atual, possui 12 equipes, onde as duas primeiras se qualificam para a Uefa Women's Champions League, enquanto que as duas últimas são rebaixadas a segunda divisão. O atual campeão é o Lyon, que buscará o seu 16º título na história da competição.

Todas contra o Lyon

Evidentemente o Lyon é franco favorito ao título. O time que conquistou a tríplice coroa nas duas últimas temporadas é comandado pelo recém-chegado Reynald Pedros e lutará por mais uma conquista com um elenco repleto de jogadoras de destaque.

O PSG, time das brasileiras Erika e Formiga, que foi vice campeão da UWCL em 2016/17, mas que ficou apenas na terceira colocação da D1, não garantiu vaga ao certame continental. O time da capital buscou se reforçar para voltar a assumir no mínimo o posto de segunda melhor equipe francesa depois do Lyon.

O Montpellier, atual vice campeão, também merece destaque por ter mantido boa parte de seu elenco que desbancou o então "quase sempre" segundo colocado, PSG. O antigo Juvisy, que se fundiu ao time do Paris FC, e Olympique Marseille são as outras duas equipes que brigarão no chamado top 4 da liga.

Guimgamp, Soyaux, Rodez e Bordeaux são times que lutarão no pelotão intermediário, buscando escapar do rebaixamento e, quem sabe, incomodar os grandes. Os recém promovidos Lille, Fleury, além do Albi, são as equipes que muito provavelmente estarão na luta definitiva para escapar da segundona francesa.

Três brasileiras na disputa da Liga Francesa

No total, três brasileiras disputarão a competição. Além das já citadas Erika e Formiga, pelo PSG, a recém chegada Carol Baiana defenderá o Bordeaux, time que escapou do rebaixamento na temporada passada, mas que se reforçou bem para evitar sustos.

A primeira rodada do Campeonato Francês de Futebol Feminino terá todos os jogos ocorrendo nesse domingo (3).

10h - PSG x Soyaux

10h - Paris FC x FC Fleury

10h - Olympique Marseille x Guimgamp

10h - Albi x Montpellier

10h - Lille x Bourdeaux

10h - Lyon x Rodez

*Horário de Brasília​