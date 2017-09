Defensor da França Sub-21, Sarr se choca com goleiro do Chile e deixa o campo desacordado

Lance deixou todos preocupados (Foto: Jean-François Monier/AFP/Getty Images)

Em fase transitória na formação de novos atletas nas seleções de base, a França empatou por 1 a 1 com o Chile em amistoso na última sexta-feira (1º). Mesmo com alguns destaques individuais animadores para o desenvolvimento da categoria, os holofotes se voltaram para um ponto negativo e preocupante: após disputa aérea com o goleiro do Chile, o zagueiro Malang Sarr, do Nice, desmaiou e saiu da partida nos minutos finais do jogo, já inconsciente.

Em falta cobrada pelo talentoso Adama Diakhaby, Sarr atacou a bola e foi atingido de forma violenta por Cortés, arqueiro da Seleção Chilena - deixando claro que o embate entre ambos teve cunho totalmente acidental.

O jovem bateu a cabeça no chão logo depois do entrevero e não conseguiu se levantar. Após cinco minutos com a partida paralisada, os médicos da comissão técnica dos Bleus retiraram Sarr do campo deixando todos preocupados, sem informações imediatas naquele momento.

No restante do dia, o jogador passou por exames em um hospital na região de Lavallois, nas proximidades do estádio onde o jogo estava sendo realizado. O estado do atleta durante toda tarde de ontem era apontado como estável - contudo, há uma possibilidade de um corte do mesmo na delegação gerida pelo técnico Sylvain Ripoll, já levando em conta que a situação do jogador precisa de cuidados especiais.

Na próxima terça-feira (5), a França volta a campo diante de Cazaquistão, dando seguimento nos amistosos preparativos da categoria. Sem Sarr, a zaga deverá ser formada por Abdou Diallo e Mouctar Diakhaby - o primeiro inclusive é capitão da Seleção sempre tendo protagonismo desde o Sub-17. O retrospecto do empate contra o Chile evidentemente foi negativo pelo fato ocorrido com uma das mais importantes peças da Seleção, porém teve destaque por parte de Amine Harit, que anotou o único gol francês no jogo, além dos bons lampejos individuais de Jonathan Bamba.

A atual maior parte dos jogadores da geração da categoria, está transitando do elenco que fracassou no Mundial Sub-20 deste ano - por sinal, os grandes expoentes da safra citada, são atletas que tiveram destaque pessoal no torneio citado - como o meia Amine Harit e o atacante Allan Saint-Maximin. Estando com calendário livre em relação a competição relevante, as próximas Datas FIFA devem ser encaradas apenas como testes visando 2018.