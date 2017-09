PSG tropeça na abertura da D1 Féminine; Lyon e Montpellier vencem de goleada

Foto: Divulgação/Lyon

A D1 Féminine, o Campeonato Francês de Futebol Feminino começou neste domingo (3), com as seis partidas da primeira rodada. Destaques para as goleadas do atual campeão Lyon e do vice Montpellier. O PSG, das brasileiras Erika e Formiga, sofreu o empate no final da partida diante do Soyaux.

No total, foram marcados 25 gols em cinco das seis partidas da rodada, tento apenas um empate por 0 a 0, entre Guingamp e Olympique Marseille.

Rodada repleta de goleadas

O primeiro gol da competição foi marcado pela capitã do Paris FC, Gaetane Thiney, na goleada fora de casa diante do recém promovido Fleury. Thiney, três vezes, Camile Catala e Inès Kore marcaram para o clube parisiense, enquanto Charlotte Fernandes descontaria para o Fleury, na goleada por 5 a 1.

O atual vice campeão, Montpellier, não tomou conhecimento nenhum do Albi e venceu por 7 a 0, com destaque para a atacante sueca Stina Blackstenius, que marcou dois gols. Katrin Veje, Valérie Gauvin, Charlotte Le Bihan e Manon Uffren completaram a goleada.

Atual campeão e que luta pelo 16º título francês, o Lyon venceu pelo mesmo placar do principal rival na luta pelo título. A norueguesa Ada Hegerberg, que essa semana afirmou que estaria dando uma pausa internacional defendendo a seleção de seu país, marcou quatro vezes. Eugenie Le Sommer duas vezes e Kheira Hamraoui completaram a goleada do multicampeão francês diante do Rodez.

Outro recém promovido que estreou na D1 foi o Lille, que venceu o Bordeaux da brasileira Carol Baiana. Ela não foi relacionada, pois ainda está aguardando a inscrição para a competição. Ouleymat Sarr foi destaque e com um hat-trick foi a grande responsável pela vitória pelo placar de 3 a 0.

PSG sofre empate no final do jogo

Com Formiga sendo a capitã, o Paris Saint-Germain sofreu um empate amargo após estar vencendo por 1 a 0 durante boa parte do jogo, com gol marcado por Katoto. O Soyaux empataria com Tandia aos 48 da etapa final. Erika não foi relacionada para o jogo.

A segunda rodada será realizada no próximo domingo (10) e terá os seguintes jogos:

10h - Bordeaux x Albi

10h - Guingamp x Lyon

10h- Montpellier x Fleury

10h - Paris FC X Olympique Marseille

10h - Rodez x Paris Saint Germain

10h - Soyaux x Lille

* Horário de Brasília