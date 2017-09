Ainda sem principais companheiros, Mbappé participa de primeiro treino pelo PSG

Foto: C.Gavelle/PSG

Retornando após a Data Fifa, Kylian Mbappé mudou sua rota tradicional. Seu destino não foi a região sul da França, desta vez ele seguiu para a capital. Nesta segunda-feira (4), o atacante de 18 anos se apresentou ao Paris Saint-Germain e realizou seu primeiro treinamento pelo novo clube.

Obviamente as principais estrelas do PSG ainda não participaram da atividade, a Data Fifa segue até esta terça-feira (5) e a previsão de chegada no dia seguinte. Mas a preparação para a próxima rodada da Ligue 1 já começou, a partida contra o Metz já será nesta sexta-feira (8). Além de Mbappé, Rabiot e Kurzawa também estiveram no CT. Além deles, os jovens do Sub-20 e outros não convocados por suas seleções.

A despedida

Através de suas redes sócias, o atacante publicou um texto se despedindo dos torcedores monegascos. Pelo clube do principado, Mbappé teve uma ascensão meteórica. Foram seis meses intensos de muitos gols e desempenhos de alto nível, que abalaram o mundo do futebol.

“Sei que alguns não entendem a minha opção e estão chateados comigo, compreendo isso. Entendo também que algumas vaias surgiram no último jogo, após terem sido publicadas várias informações falsas. A mudança para o PSG não alterou os valores pelos quais eu me guio: humildade, sensibilidade e respeito. A verdade, como a luz, é cega. Mentir, ao contrário, coloca tudo em questão. Vocês podem estar chateados, me odiar e também me vaiar, mas não podem me impedir que ame vocês, porque essa é a verdade. Daghe Munegu”, disse o francês.

A cláusula de compra escancara o acordo de cavalheiros

O Paris Saint-Germain pagará 145 milhões de euros para ter Mbappé em definitivo na próxima temporada. Além deste valor, outros 35 milhões serão depositados futuramente através de determinadas situações.

Nesta negociação, a cláusula condicionante não é pelo número de jogos, como corriqueiramente acontece no mundo do futebol. Pelo contrário, basta o PSG permanecer na primeira divisão que a compra será feita automaticamente. Obviamente, tal acordo mostra que houve um consenso entre as partes para que o clube da capital não sofresse penalidades do Fair Play Financeiro.

Os outros 35 milhões serão repassados quando: Mbappé for vendido pelo PSG ou quando seu contrato for renovado (a partir da compra em definitivo terá validade até 2021). O Monaco receberá tal valor daqui alguns anos, isto é certo. E para o PSG, tal número é mínimo. De acordo com o L’Équipe, o valor de 145 milhões ainda será dividido em duas vezes, mostrando que houve realmente um drible na Uefa.

Número escolhido

Foto: Divulgação/PSG

A escolha de um número diante de um elenco recheado de estrelas é uma situação complicada. Mbappé usará a 29 nesta temporada pelo Paris Saint-Germain. As camisas já estão sendo vendidas pelas lojas oficiais do clube. É a mesma numeração utilizada por ele no Monaco, quando foi efetivado no elenco principal.

Vale lembrar que na França há uma restrição numérica. Goleiros usam obrigatoriamente os números 1, 16, 30 e 40. Os jogadores de “linha” podem usar entre 2 e 30. Caso o elenco tenha mais atletas, os números 31 (Dante, pelo Nice), 32 (Dani Alves, pelo próprio PSG) e quantos necessários são liberados.