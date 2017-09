Sem Ben Arfa e com Lucas, PSG divulga lista de inscritos para a Champions League

Foto: Shaun Botterill/Getty Images

O Paris Saint-Germain divulgou lista de 24 jogadores para a disputa da primeira fase da Uefa Champions League. O recém chegado Kylian Mbappé, que já treinou com seu novo clube ao retornar da pausa internacional, já foi inscrito na competição, assim como Lucas Moura, que optou por permanecer no clube. Já o meia francês Hatem Ben Arfa não fará parte do plantel que atuará na fase de grupos do certame continental.

Três jogadores do time sub-21 inscritos

Na lista de atletas divulgado pelo clube, três jogadores do time sub-21 do PSG, e que também disputarão a Uefa Youth League, foram relacionados e poderão eventualmente jogar pelo time principal caso seja necessário. São eles o goleiro Remy Descamps, o lateral direito Alec Gorgen e o meio campista Lorenzo Callegari.

Lucas Moura optou por permanecer na equipe e lutar por posição. Vale lembrar que o brasileiro chegou a ser especulado em uma possível negociação envolvendo a chegada de Mbappé e Fabinho ao clube parisiense, tendo como moeda de troca o atacante que poderia defender as cores do clube monegasco, porém, apenas o jovem francês foi contratado e o lateral brasileiro permaneceu no atual campeão da Ligue 1.

A situação de Hatem Ben Arfa é delicada. O jogador chegou a ser especulado no Nice, seu ex-clube na temporada 2015/16, após o presidente do time da Riviera Francesa, Jean Pierre Rivière, acompanhar a vitória do PSG diante do Toulouse ao lado de Antero Henrique, diretor executivo do time parisiense. Porém, o meia francês decidiu ficar e frustrou os planos do PSG que pretendia negociá-lo, tanto que não tem treinado com o elenco principal, estando disponível para a equipe reserva.

Estreia fora de casa

O PSG está no grupo B da competição, onde enfrentará o Celtic, Bayern de Munique e Anderlecht, fazendo sua estreia na próxima terça-feira (12), diante do Celtic, em Glasgow, na Escócia, às 15h45 pelo Horário de Brasília.

Lista de jogadores do PSG na UCL:

Goleiros: Areola, Trapp e Descamps.

Defensores: Thiago Silva, Marquinhos, Kimpembe; Daniel Alves, Meunier, Georgen, Kurzawa e Berchiche.

Meio campistas: Thiago Motta, Callegari, Rabiot, Verratti, Nkunku, Lo Celso e Pastore.

Atacantes: Cavani, Neymar, Mbappé, Di María, Draxler e Lucas.