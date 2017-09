Corinne Diacre convoca Seleção Feminina da França para amistosos contra Chile e Espanha

Foto: Reprodução/FFF

Há pouco mais de uma semana, Corinne Diacre aceitou um novo desafio em sua carreira ao largar o comando do Clermont, clube que disputa a Ligue 2, para treinar a seleção de futebol feminino da França, substituindo Oliver Echouafni.

Nesta terça feira (5), a nova treinadora das Les Bleus fez sua primeira convocação, visando os dois amistosos diante de Chile e Espanha, que servem como preparação para o Copa do Mundo de Feminino de 2019, que será realizada na França.

Sem Camile Abily e Elódie Thomis, recém aposentadas pela seleção

A meio campista Camile Abily e a atacante Elódie Thomis, ambas do Olympique Lyonnais, anunciaram suas aposentadorias internacionais e decidirão não mais ser convocadas pela equipe francesa. No caso de Abily, foram 181 jogos e 35 gols, enquanto Thomis fez 141 jogos e marcou 32 vezes.

Entre as novidades entre as convocadas, duas jogadoras do atual vice-campeão da D1 Féminine, o Montpellier: a lateral direita Marion Torrent e a atacante Valérie Gauvin, ambas presenças nas seleções de base e que ganham uma oportunidade com a nova treinadora. No total, das atletas convocadas, nove das 23 jogadoras podem fazer sua estreia com a seleção principal da França.

Lyon, Paris Saint Germain e Montpellier lideram a lista de convocadas

Os dois principais clubes franceses no futebol feminino e referência no continente europeu continuam como principal fonte de jogadoras para a seleção francesa. Enquanto o Lyon tem cinco convocadas, PSG e Montpellier tem quatro convocadas cada para os amistosos.

Lista de jogadoras convocadas para os jogos contra Chile (15) e Espanha (18) desse mês:

Goleiras: Sarah Bouhaddi (Lyon), Melanie Gerard (Montpellier) e Solene Durand (Guingamp)

Defensoras: Hawa Sissoko (Olympique Marseille), Wendie Renard (Lyon), Laura Georges (PSG), Marion Torrent (Montpellier), Théa Greboval (Paris FC), Charlotte Logere (Guingamp) e Griedge Mbock-Bathy (Lyon)

Meio campistas: Elise Bussaglia (Barcelona), Camile Catala (Paris FC), Grace Geyoro (PSG), Amandine Henry (Portland Thorns), Inès Jaurena (Paris FC) e Sandie Toletti (Montpellier)

Atacantes: Eugénie Le Sommer (Lyon), Valérie Gauvin (Montpellier), Ouleymata Sarr (Lille), Viviane Asseyi (Olympique Marseille), Kadidatou Diani (PSG) e Perla Morroni (PSG)