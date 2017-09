Apresentado, Mbappé nega que Neymar tenha influenciado sua ida ao PSG

Google Plus

Mbappé vestirá o número 29 pelo PSG (Foto: Getty Images)

O bom filho a casa torna. O famoso ditado popular brasileiro pode ser aplicado a Kylian Mbappé, de apenas 18 anos. Afinal, nesta quarta-feira (06), o ex-atacante do Monaco foi apresentado ao Paris Saint-German, clube da cidade onde nasceu, depois de uma novela que promete concretizar o segundo maior negócio da história do futebol - 180 milhões de euros após o fim do empréstimo de um ano ao PSG -.

A contratação de Mbappé já havia sido oficializada na última quinta (30), mas a apresentação só pôde ocorrer hoje por conta da pausa para a Data Fifa. O jovem aterrissou na capital e fez o seu primeiro treino com alguns de seus novos companheiros na última terça (05).

Ao chegar no Parque dos Príncipes, Mbappé foi recebido por uma multidão de torcedores em polvorosa. O atacante parou para dar autógrafos, estendeu uma faixa escrito "Ici c'est Paris" (Isto é Paris) e até reproduziu músicas da torcida. Em seguida, ele foi até o gramado do estádio, posando para fotos com o novo manto, antes de se dirigir à sala de imprensa para dar entrevista coletiva ao lado do presidente Nasser Al-Khelaifi.

O mandatário iniciou expressando a felicidade do clube em contar com a jovem estrela. "É um momento magnífico para o clube, para a liga e para todos os clubes franceses. Ele tem apenas 18 anos, e o mundo todo já o conhece. É um grande talento da França", disse.

Perguntado sobre o motivo de se juntar ao PSG, Mbappé afirmou que voltar à sua cidade natal, Paris, foi um fator chave para a negociação, e revelou que, inicialmente, ficar no Monaco estava em seus planos. "Minha prioridade era ficar [em Mônaco], mas houve um momento em que eu, junto com a minha família, decidi me juntar ao PSG. Sempre fui preparado para todas as situações que pudessem ocorrer na minha carreira e estou preparado para os maus e para bons momentos".

Mbappé também aproveitou para responder uma pergunta sobre Neymar. Ele garantiu que o astro brasileiro não foi o principal motivo para ir ao PSG, mas teceu elogios ao craque. "O PSG foi um projeto que me interessou antes. Já havíamos começado as negociações. A contratação [de Neymar] foi um extra. É incrível poder jogar com um jogador desse tipo. Mas minha escolha não era apenas sobre Neymar".

Nasser Al-Khelaifi e Mbappé concedem entrevista coletiva no Parque dos Príncipes (Foto: Getty Images)

O ex-Monaco fez questão de exaltar não só Neymar, como os outros companheiros de PSG. "Eu também sei que chego em um vestiário no qual sou eu que tenho a lista de títulos mais magra. Você precisa ser humilde e começar a aprender. Eu tenho muito a aprender com esses jogadores do PSG", ressaltou.

Prosseguindo a coletiva, Nasser Al-Khelaifi desconversou sobre uma possível uma punição do PSG por supostamente quebrar as regras do Fair-Play Financeiro da Uefa. "Nós fazemos tudo de maneira transparente e não temos nada a esconder. Nós fazemos o trabalho transparente e dentro das regras", frisou.

Por fim, após afirmar que não sentiria a pressão de corresponder ao dinheiro gasto em sua contratação, Mbappé revelou seus objetivos no clube da capital. "Com trabalho duro e humildade, podemos conseguir os nossos objetivos e essa Champions League que tanto nos atrai. Quero fazer ainda melhor do que na temporada passada. Estou animado pelo desejo de ganhar tudo enquanto tento aprender e melhorar aqui em Paris", destacou.

Mbappé obteve grande destaque pelo Monaco na última temporada, marcando 26 gols e dando 11 assistências em 41 jogos, em campanha coroada com o título do Campeonato Francês e a ida às semifinais da Champions League. Seu desempenho rendeu convocações para a Seleção Francesa, pela qual marcou o seu primeiro gol contra a Holanda, na última quinta-feira (30).