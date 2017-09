Thiago Maia é expulso e Lille empata sem gols com Bordeaux na Ligue 1

O Lille encarou o Bordeaux no Stade Pierre-Mauroy em partida válida pela abertura da 5ª rodada da Ligue 1 2017/18, nesta sexta-feira (8). O duelo foi amarrado e truncado, acabando num empate sem gols, que não foi bom para ninguém.

Este resultado deixou os dogues na 11° colocação com cinco pontos, amargando o quarto jogo sem vencer. Já os girondins estão provisoriamente na terceira colocação com nove pontos. A próxima partida do Lille será diante do Guingamp, no Stade Du Roudourou, próximo sábado (16). Enquanto que o Bordeaux enfrentará o Toulouse no Stade Municipal um dia antes.

Os mandantes, querendo dar uma resposta a sua torcida, tiveram uma boa chance aos 11 minutos: Bissouma lançou para Luiz Araújo, mas o brasileiro não conseguiu dominar e facilitou a defesa de Costil. O Lille teve outra oportunidade na bola parada aos 19 minutos. El Ghazi cobrou escanteio na cabeça de Pépé, o atacante desviou mal.

A equipe visitante tentou a resposta Malcom. Ele cobrou escanteio na área e Sankharé subiu livre mandando por cima do gol de Maignan. Aos 32 minutos, os dogues ficaram com um jogador a menos. Thiago Maia fez uma falta duríssima em Malcom e, como já tinha cartão amarelo, tomou o vermelho.

Com vantagem numérica, os girondins foram pra cima. Otávio pegou a sobra da cobrança de escanteio e mandou sem direção. Em outra boa jogada, aos 41 minutos, Sabaly levantou a bola na cabeça do atacante De Préville, que desviou pra fora. A melhor chance dos mandantes foi nos pés de El Ghazi. O holandês arriscou de fora da área, mas Costil fez a defesa em dois tempos.

Já na segunda etapa, a equipe visitante perdeu uma boa ocasião após uma saída de bola errada da defesa da casa. Malcom tentou por cobertura e mandou por cima da meta adversária. Em seguida o brasileiro teve mais uma oportunidade ao tentar de trivela e mandar em cima do arqueiro.

Mesmo com um jogador a mais, o Bordeaux não conseguia fazer o seu gol. Malcom mais uma vez apareceu ao dar um lindo passe para Sankharé arriscar sem direção. A equipe mandante tentou de fora da área com Amadou, Costil defendeu.