Jogo Nice x Monaco AO VIVO hoje pelo Campeonato Francês 2017/18 (0-0)

OGC Nice x AS Monaco ao vivo no estádio Allianz Riviera valendo pela 5ª rodada do Campeonato Francês 2017/18.

O Derby de la Côte d'Azur reúne os grandes rivais do sul da França. De um lado a equipe do principado, oito vezes campeã da primeira divisão. Do outro, o rubro-negro, que levantou a mesma taça em quatro oportunidades.

Protagonistas em momentos opostos: Enquanto Falcao García tem um início de temporada acima da média, Mario Balotelli sofre com problemas físicos. Suas ausências em alguns jogos não são mais novidades nesta passagem pelo Nice. O colombiano possui sete gols em cinco jogos. O italiano tem três jogos e apenas um gol, contra o Ajax na fase prévia da Champions.

Com quatro vitórias em quatro jogos, os monegascos ocupam a segunda colocação com 12 pontos. O PSG lidera com 15 pontos e saldo de 16. O Monaco tem saldo dez. Por outro lado, o Nice está em 17º, beirando a zona de rebaixamento, com apenas três pontos somados.

O Allianz Riviera, palco do jogo deste sábado (10), tem capacidade para 35,624 torcedores. Inaugurado em 2013, o estádio recebeu quatro jogos da Eurocopa 2016.

O técnico Lucien Favre, do Nice, concedeu entrevista coletiva e falou a respeito do clássico. Para ele, o time terá que vencer e convencer: "Uma vitória seria ótima, mas ter um bom desempenho é o mais importante. Temos que encontrar um sistema de jogo em que os jogadores se adaptem, de modo que funcione bem em conjunto, ofensiva e defensivamente."

Leonardo Jardim falou sobre a Data Fifa e os últimos dias da janela de transferência: "Não tivemos jogadores machucados durante a pausa. Devemos fazer um balanço com os jogadores que chegaram no fim da janela, terão um pouco mais de tempo para se adaptar. As reposições foram feitas com precisão. Gastando menos do que o obtido e com visão ampla para recrutar jogadores interessantes para nosso estilo, tenho confiança em um desempenho satisfatório para a temporada."

Lucien Favre terá alguns desfalques importantes para o derby. Suspenso, Dante não jogará e a zaga poderá contar com Marlon, brasileiro ex-Flu e Barça. Wesley Sneijder, grande contratação do clube, está com um problema no tornozelo e não foi relacionado.

O Monaco quebrou o recorde de vitórias consecutivas na Ligue 1. O time do principado alcançou 16 triunfos contando também com jogos da última temporada. A marca anterior era do Bordeaux de 2009, com 14.

A última derrota do Monaco pela Ligue 1 foi em 18 de dezembro de 2016, para o Lyon, em casa, por 3 a 1.

Relacionados do Nice: Cardinale, Benitez; Jallet, Souquet, Coly, Marlon, Le Marchand; Koziello, Mendy, Seri, Lusamba, Walter, Lees-Melou; Balotelli, Plea, Saint-Maximin, Srarfi, Ganago.

Relacionados do Monaco: Subasic, Benaglio e Sy; Glik, Jemerson, Jorge, Raggi, Sidibé, Touré; Fabinho, Lemar, Moutinho, Rony Lopes, Tielemans, A. Traore; Baldé, Carrillo, Diakhaby, Falcao, Ghezzal, Jovetic.

Na temporada anterior, quando estava em sua forma mais brutal durante toda época, o Nice goleou o Monaco por 4 a 0 e confirmou toda força inicial demonstrada rodadas antes. No returno, os comandados de Leonardo Jardim deram o troco quase na mesma moeda: massacrando o time de Lucien Favre por 3 a 0 - na ocasião, os monegascos assumiram a liderança e não saíram da ponta até o final do Campeonato.

Histórico de confrontos

Jogos disputados (todas as competições): 97

Vitórias do Monaco: 43

Empates: 26

Vitórias do Nice: 28