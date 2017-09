Lateral do Nice, Souquet celebra goleada diante do Monaco e enaltece trabalho coletivo

Google Plus

Foto: Romain Perrocheau/Getty Images

Na tarde desse sábado (09), o Nice goleou o Monaco por 4 a 0, no Derby de la Côte d'Azur, e pulou algumas posições na tabela, saindo de perto da zona de rebaixamento, para o 11º lugar, com seis pontos. Os gols foram marcados por Balotelli (2), Ganego e Pléa. Na próxima rodada, o Nice enfrentará o Rennes, fora de casa.

O lateral direito Arnaud Souquet relembrou que o placar foi o mesmo da última partida entre as duas equipes, e valorizou o período de treinos na Data Fifa: "Este é o mesmo resultado do ano passado. Em vista da partida que fizemos, foi merecido. Voltamos ao trabalho durante esta parada internacional."

"Agora é mais fácil trabalhar depois desse jogo, pois os jogadores são bons. Há qualidade em nossa força de trabalho. E como antes, soubemos marcar e temos a capacidade de fazer outros bons jogos no campeonato", disse o camisa 2 do Nice destacando a confiança gerada após a goleada diante do maior rival.

Sobre sua atuação na goleada, Souquet brincou ao se comparar com o companheiro Balotelli e elogiou a atuação coletiva da equipe: "Tive um bom jogo, parecido com o Mario (Balotelli). Isso desbloqueia minha mente, isso é bom. Mas é o coletivo que deve ser enfatizado. O treinador nos contou na semana livre que tivemos, que devemos fazer esforços defensivos coletivamente. Está tudo bem. Encontramos o estado de espírito da última temporada."