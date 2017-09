Cabella marca na estreia, mas Saint-Étienne apenas empata com Angers pela Ligue 1

Separados por três pontos na tabela, o Saint-Étienne recebeu o Angers, na manhã deste domingo (10), no Estádio Geoffroy-Guichard. Com dois gols no início na partida, os times empataram pela quinta rodada do Campeonato Francês.

O meia Rémy Cabella abriu o placar para os donos da casa, enquanto que Thomas Mangani igualou para o time da cidade das flores. Com o empate, o Saint-Étienne caiu para a quarta colocação, com 10 pontos. Já o Angers está em sétimo, agora com sete pontos.

O próximo desafio do maior campeão francês pela Ligue 1 será diante do Dijon, no Estádio Gaston Gérard, no dia 16 de setembro, às 15h (de Brasília). O Angers receberá o lanterna Metz, no Jean-Bouin, também no dia 16, às 12h.

ASSE abre placar, mas não consegue segurar vantagem

Tentando a reabilitação após a derrota para o Paris Saint-Germain, o Saint-Étienne duelou contra o invicto Angers. Impulsionado pela torcida, os Verdes abriram o placar com um gol relâmpago. No primeiro minuto da partida, em uma jogada envolvente, Cabella recebeu a bola de Dabo, tabelou Diony, que entregou para Vincent Pajot. Então o meio-campista devolveu para Cabella, que de frente para o gol, balançou a rede pela primeira vez com a camisa verde.

(Foto: Divulgação/ASSE)

A vantagem dos donos da casa, no entanto, durou pouco tempo. Aos sete minutos, Peter Gabriel tocou com a mão na bola. O árbitro da partida não viu a infração, mas o assistente o comunicou sobre a penalidade. Thomas Mangani cobrou com categoria, no canto esquerdo de Ruffier, que caiu no lado contrário.

A igualdade da partida não ficou apenas no marcador. Ambos os times terminaram o jogo com dez atletas. Pajot foi expulso pelo Saint-Étienne no início na segunda etapa, enquanto Crivelli deixou o campo um pouco antes do fim da partida.