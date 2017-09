Rennes bate Marseille com bela atuação ofensiva e vence primeira na Ligue 1

No encerramento da quinta rodada da Ligue 1 2017/18, o Marseille recebeu o Rennes no Vélodrome com as duas equipes tendo objetivos distintos para o confronto. Contudo, os visitantes saíram com a vitória confortável por 3 a 1, com gols de Khazri, Bourigeaud e Gnagnon, tendo Sanson marcado para os donos da casa no fim do jogo. Embora os anfitriões tiveram mais posse de bola, a atuação ofensiva do time de Christian Gourcuff rendeu sete chutes a mais que o adversário.

Com a primeira vitória na Ligue 1, o Rennes sobe para a 14ª colocação e deixa a vice-lanterna, agora tendo cinco pontos - embora esteja a um ponto de voltar à zona de rebaixamento. O Marseille, por sua vez, vê o revés o rebaixar à décima posição na tabela de classificação, mantendo os mesmos sete pontos que iniciou na quinta ronda.

O Olympique terá compromisso pela Uefa Europa League pelo meio de semana, mas, na próxima rodada do campeonato francês enfrenta o Amiens, fora de casa, no domingo (17), às 10h. O Rennes, por sua vez, joga contra o Nice duas horas depois. Ambos horários pelo de Brasília.

Já em cima, a primeira etapa iniciou com os visitantes abrindo o placar logo no segundo minuto de jogo com Wahbi Kazri, que aproveitou cruzamento rasteiro na área e, de letra, mandou para o gol de Mandanda. Oito minutos depois, Bourigeaud viu a oportunidade de arriscar de fora da área e acertou um belo chute para ampliar a vantagem da equipe rubro-negra, já surpreendendo os donos da casa.

Este placar de dois tentos de diferença se sustentou até a etapa final, quando, aos 25 minutos dela, Gnagnon também tomou vantagem de um cruzamento vindo da direita e empurrou a bola para o fundo das redes, já selando a vitória para a equipe da Bretanha. Com o jogo já se aproximando do fim, Sanson recebeu bola na área, avançou e bateu cruzado para descontar ao L'OM.