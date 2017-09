Em segunda rodada marcada por goleadas, PSG vence a primeira na D1 Féminine

Foto: Divulgação/PSG

A segunda rodada da D1 Féminine ocorreu nesse final de semana, tendo início no sábado (9) com duas partidas. O Paris Saint-Germain conseguiu sua primeira vitória na competição ao vencer o Rodez fora de casa. Montpellier e Lyon também venceram seus compromissos com goleadas.

PSG e Lyon vencem sem dificuldades jogando fora de casa

Após o empate na primeira rodada, o time das brasileiras Erika e Formiga, teve um compromisso fora de casa diante do Rodez, que havia sido derrotado na primeira rodada por 7 a 0 pelo Lyon. Diani, Paredes e Katoto marcaram os três gols da primeira vitória do PSG na D1 Féminine. Já o atual campeão, Lyon, voltou a golear, desta vez o Guingamp pelo placar de 5 a 0, gols de Maroszán, Renard, Le Sommer, Hegerberg e da capitã Wendie Renard.

Outro time que goleou foi o Montpellier, diante do recém promovido Fleury. Torrecilla, Veje, Blackstenius, Gauvin, duas vezes,Toletti, Cayman e Léger, marcaram os oito gols da goleada de 8 a 0, que segue com 100% de aproveitamento.

Paris FC vira diante do Olympique Marseille e também segue invicto

O Paris FC fez sua primeira partida em casa na D1 Féminine e por pouco não foi surpreendido, conseguindo a vitória pelo placar de 2 a 1 diante do Olympique Marseille. Começando atrás no placar, após gol sofrido por D'Anjou, Thiney e Jarena viraram a partida para o clube da capital francesa.

Nas outras duas partidas da rodada, o Soyaux venceu o Lille pelo mesmo placar de Paris FC e Marseille. Sarr marcou para o Lille, enquanto Djebbar e Bourgouin marcaram para o Soyaux. O Bordeaux da brasileira Carol Baiana venceu sua primeira partida na liga diante do Albi, de virada. A atacante foi titular e jogou os noventa minutos de jogo, sem marcar na vitória por 3 a 1, gols de Cazeau para o Albi e Gathrat, Lardez e Barbance para o Bordeaux.

Pausa para Eliminatórias Europeias

A liga francesa, assim como as demais principais ligas europeias de futebol feminino, terá uma pausa nesse final de semana por conta do início das eliminatórias para a Copa do Mundo Feminina de 2019, retornando apenas no dia 24 de setembro. Vale lembrar que a França será sede do mundial e portanto não jogará eliminatórias, se dedicando a amistosos, como os dos dias 15 (sexta) e 18 (segunda) diante de Chile e Espanha, respectivamente.