PSG renova com goleira polonesa Katarzyna Kiedrzynek

Foto: Divulgação/PSG

A equipe feminina do Paris Saint-Germain anunciou a renovação da goleira polonesa Katarzyna Kiedrzynek por mais duas temporadas. A jogadora, que chegou ao time em 2013, tem sido peça fundamental da equipe nos últimos anos, sobretudo nas campanhas na Uefa Women's Champions League, na qual foi vice-campeã por duas ocasiões, nas temporadas 2014/15 e 2016/17.

Reconhecimento como uma das melhores da posição na atualidade

Nascida em Lublin, a goleira iniciou sua carreira no time do Górnik Łęczna e em julho de 2013 foi contratada pelo PSG, a princípio para ser reserva de Karima Benameur, internacional pela Seleção da França. Pela temporada 2013/14 a polonesa fez seis jogos, quatro pela Liga Francesa e duas pela Copa da França.

Kasia obteve a titularidade em 2014/15, na qual o clube parisiense se sagraria vice-campeão da UWCL, sendo derrotado pelo FFC Frankfurt na decisão disputada em Berlim, tendo a arqueira como um dos destaques da competição, sobretudo nas partidas das semifinais diante do Wolfsburg, levando a primeira renovação da jogadora até o julho de 2018.

Na última temporada, o PSG foi apenas o terceiro colocado na D1 Féminine e novamente vice-campeão europeu, ao ser derrotado pelo Lyon por pênaltis na decisão jogada no País de Gales, após o 0 a 0 no tempo normal, onde a goleira perderia sua penalidade nas cobranças alternadas e veria a rival Sarah Bouhaddi converter e garantir o quarto título da equipe do Lyon.

Para essa temporada, o Paris Saint-Germain trouxe reforços para a posição, após as saídas de Romane Salvador e Loes Geurts. A capitã da seleção chilena, Christiane Endler, destaque da última temporada da Liga Iberdrola defendendo o Valencia e que assim como Kiedrzynek tem contrato até 2020, além da jovem alemã Charlotte Voll, ex-Hoffenheim.

Kiedrzynek: dar o máximo e conquistar troféus pelo clube

Em entrevista ao site do clube, a goleira disse estar feliz por prolongar seu contrato com um clube e que seus objetivos permanecem os mesmos: dar o máximo de si e obter troféus pelo PSG. A polonesa tem mais de 80 partidas com a camisa da equipe francesa.

"A extensão de Katarzyna é uma recompensa lógica de seu trabalho, seu envolvimento diário e suas performances", disse Patrice Lair, treinador da equipe feminina.